Congo-Brazzaville: Gouvernance - L 'Assemblée nationale approuve une enquête parlementaire au CHU

Les députés ont entériné, le week-end dernier, une proposition de résolution visant à diligenter une enquête parlementaire au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, pour s'imprégner des contreperformances qui l'empêchent depuis des décennies d'atteindre ses objectifs.

Le processus étant approuvé, l'Assemblée nationale va bientôt mettre en place une commission d'enquête spéciale mixte, chargée d'exécuter l'opération. Elle sera composée de dix députés, membres des commissions santé, affaires sociales, famille et genre ; plan, aménagement du territoire et infrastructures ; finances et contrôle de l'exécution du budget.

La commission à mettre sur pied a pour mission de mener officiellement au CHU de Brazzaville une enquête pour collecter des informations fiables sur sa gestion globale, de les analyser et d'identifier le vrai problème auquel il est confronté afin de proposer au gouvernement des solutions idoines.

" En 2017, un audit réalisé par un cabinet spécialisé avait relevé que le dysfonctionnement constaté au CHU de Brazzaville était à la fois d'ordre organisationnel, institutionnel et financier. Il révélait, à cet effet, que le plus grand hôpital du Congo ne respectait aucune norme en matière de santé. A titre d'exemple, le CHU de Brazzaville manque de l'eau potable et de l'électricité en permanence, pas de gestion orthodoxe des fonds et le paiement des salaires avec retard ", a noté le rapport de la commission santé, affaires sociales, famille et genre.

Parlant du volet managérial, les députés ont noté avec regret que de 2018 à 2021, quatre directeurs se sont succédé à la tête du CHU de Brazzaville mais sans rendement attendu, et l'hôpital peine toujours à atteindre ses objectifs en matière de soins de santé.