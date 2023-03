Congo-Brazzaville: Fashion week - La semaine de la mode prévue le mois prochain à Brazzaville

La deuxième édition de la semaine de la mode de Brazzaville se tiendra du 4 au 8 avril à l'IFC sur le thème Afro pop. Celle-ci est dédiée à la rencontre de la culture pop d'origine occidentale, des cultures et arts de l'Afrique.

La semaine de la mode s'inscrit sous le signe de la découverte, de l'originalité, de la rencontre, des échanges et du partage. Elle sera organisée à l'Institut français du Congo en partenariat avec EU national institutes for culture, la délégation de l'Union européenne, de l'ambassade de France au Congo Brazzaville, de Wallonie-Bruxelles international, Goethe-institut, les Dépêches de Brazzaville, kitoko make-up, Hyppolyte Diayoka, mode 242 et Carrousel international de la mode.

C'est une occasion pour faire valoir les créativités et talents des stylistes designers congolais et d'ailleurs. Au cours de cette célébration, plusieurs tendances seront représentées. Des divers articles seront proposés au public. Les créations des stylistes, modélistes, designers, créateurs, mannequins ainsi que leurs collections seront mises en avant. Un rendez-vous culturel majeur qui engage les participants et artistes dans un échange de savoir-faire, de compétences et d'expériences.

Au programme, défilés de mode, des conférences, des formations, de l'expo vente (zando), Workshop et de soirées de sorties de collections signées des stylistes congolais et étrangers. Le public va découvrir durant cinq jours la diversité créative et perspective de la mode africaine, congolaise et brazzavilloise.

L 'entrée à cette fête culturelle est libre.