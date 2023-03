Afrique: Le Sénégal continue de surfer sur sa vague de réussite !

Au stade du Canal de Suez d'Ismailia, les Lionceaux ont validé leur qualification en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, TotalEnergies CAN U20 en Égypte en venant à bout d'une équipe tunisienne très vite dépassée.

Menée au score dès la 7e minute par un magnifique but, d'une frappe surpuissante à l'entrée de la surface, inscrit par le talentueux Pape Demba Diop (1-0, 7e), son 5e du tournoi, la Tunisie a été asphyxiée durant toute la première mi-temps.

À tel point que dix minutes après l'ouverture du score, le Sénégal a pris le large grâce à un but de son autre milieu relayeur, Lamine Camara, cette fois-ci en renard de surface qui a profité d'une mésentente entre le défenseur central Zinédine Sassi et le gardien de but Raed Gazzeh pour devancer ce dernier et tacler le ballon dans le but vide (2-0, 17e).

Le Sénégal n'était pas loin de marquer le but du KO mais le coup-franc très bien tiré par Samba Diallo a été détourné en corner du bout des doigts par le gardien Gazzeh.

Pour changer la tendance, l'entraîneur tunisien a tenté de secouer les siens avec deux changements avant la pause, en défense centrale et au milieu, avec les sorties respectives de Sassi et Ghaith Ouahabi, remplacés par Adem Garreb et Yassine Dridi.

Au retour des vestiaires, le Sénégal continue pied au plancher et on retrouve les mêmes acteurs pour le troisième but des Lionceaux. Récupération haute de Lamine Camara qui glisse le ballon à Samba Diallo dont les deux tentatives sont sorties par le gardien de but tunisien sauf que Camara est toujours à l'affût au point de penalty, pour y aller de son doublé (3-0, 52e). Le break est fait.

Le Sénégal, absent de l'édition précédente (2021), retrouve la finale qu'il a disputée lors des 3 éditions d'avant (2015, 2017 et 2019) pour trois défaites malheureuses au dernier stade de la compétition.

Mais cette fois-ci, il est clair que les Lionceaux feront office de favoris et voudront surfer sur la vague de succès du football sénégalais et inscrire enfin leurs noms au palmarès de la CAN U20 TotalEnergies.

Ils affronteront, le 11 mars prochain au Caire, le vainqueur du match Nigeria contre Gambie.