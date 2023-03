Congo-Kinshasa: Pour manque de vision et abus de pouvoir à la Coordination estudiantine, Unikin - le Collège de Délégués facultaires réclame le départ de Michel Cosmas Ontonashe

Les violons sont en désaccord, à l'Université de Kinshasa, entre le Collège de Délégués facultaires et la Coordination estudiantine dirigée par Ontonashe Tolela, accusé d'entretenir plusieurs abus tels que la corruption, le clientélisme, la cupidité et le favoritisme sur fond d'un manque criant de leadership. Les Délégués facultaires de l'Unikin réprochent également à Ontonashe Tolela le fait d'avoir mis en place un gouvernement parallèle et oeuvré en faveur de la promotion et de l'instauration de l'impunité au niveau de la plus haute représentation des étudiants de l'Université de Kinshasa.

A travers une correspondance adressée au Professeur Jean-Marie Kayembe, Recteur de l'Unikin, la semaine dernière, le Collège de Délégués, dirigé par Esaïe Mutwale, Délégué de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, plaide pour le départ du coordonnateur Ontonashe et de toute son équipe dans les plus brefs délais. Entretemps, le Collège décide de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, sa collaboration avec cette coordination estudiantine.

"Le manque de compétence du coordonnateur et son adjointe est manifeste, connu de tous et il n'y a pas à démontrer. Depuis leur arrivée à la tête de la coordination. Ils n'ont organisé aucune assemblée générale ordinaire ou extraordinaire avec les délégués facultaires. Ils ne se contentent jamais des problèmes qui concernent loyalement les étudiants. Ils sont à côté du rôle que devraient jouer un coordonnateur et son vice-coordonnateur.

Il est reproché au coordonnateur et son adjoint d'être à la base de la mauvaise gestion qui sévit actuellement à la tête de la coordination estudiantine. Manque du leadership et d'une vision claire. Le coordonnateur Ontonashe Tolela ne fait pas preuve d'une bonne moralité. Il dispose d'un désir immodéré de l'argent. Pour l'argent, il est prêt à tout. Il ne peut jamais participer dans une activité où il n'y a pas d'argent, même si cela serait très bénéfique pour la promotion et le rayonnement de l'université. Sa mission principale c'est d'aller frapper des portes des autorités pour quémander de l'argent au nom des étudiants.

En effet, le coordonnateur et son adjointe ne font preuve d'aucune valeur morale. Ils sont corrompus, indécents et dépravés. Le coordonnateur a formé un gouvernement parallèle dont la plupart de choses sont gérées par ses amis... Nous désavouons le coordonnateur Ontonashe Tolela et son adjointe Sharon Rose Kapinga et décidons, à dater de ce jour, la rupture immédiate de toute collaboration avec les deux coordonnateurs jusqu'à nouvel ordre afin de sauver l'honneur de notre berceau de la science et la coordination estudiantine ", peut-on lire dans la correspondance adressée au recteur de l'Unikin. A suivre...Gloire Mfemfere