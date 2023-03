Congo-Kinshasa: Recrudescence des épidémies en RDC, Le gouvernement active les services pour assurer la riposte dans les régions touchées

Actuellement, la situation épidémiologique est très préoccupante dans quelques zones de santé de certaines provinces de la République Démocratique du Congo. Les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention signalent la résurgence des épidémies telles que la Rougeole, le Méningite, la fièvre Typhoïde et la Monkeypox.

En effet, dans la province du Nord-Kivu, quelques cas de rougeole ont été signalés dans 18 zones de santé. La réponse en lien avec la prise en charge médicale a commencé. Les autorités sanitaires et leurs partenaires ont consenti des efforts et investissements bien plus importants pour assurer la riposte dans la région. Les équipes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de Médecins Sans Frontière (MSF) sont déjà dans le processus d'acquisition du vaccin de routine pour organiser une réponse vaccinale dans ces 18 zones de santé.

D'autres cas similaires ont été également enregistrés dans les provinces de la Tshopo, du Sankuru ainsi que de la Lomami où on note aussi quelques flambées dans certaines zones de santé.

Les personnels soignants sont mobilisés et déployés dans les zones de santé touchées. Le Gouvernement de la République et ses partenaires sont déjà à pied d'oeuvre pour augmenter la couverture vaccinale et mettre un terme aux cycles sans fin d'épidémies de rougeole en RDC.

Par ailleurs, les analyses biomédicales confirment des nouveaux cas de la Méningite dans le territoire de Banalia, dans la province de la Tshopo où 5 échantillons ont déjà été signalés positifs au NM. 30 autres échantillons sont en cours d'analyse à l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB). Au cas où 10 échantillons seraient testés positifs, le ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention pourra donc déclarer officiellement la présence de l'épidémie dans cette partie de la République.

S'agissant de l'épidémie de la fièvre typhoïde, on note environ 24 personnes mortes sur plus de 700 cas enregistrés, entre octobre 2022 et février dernier, dans la zone de santé de Panzi, territoire de Kasongolunda, dans la province du Kwango. Le MSF et l'INRB sont déjà intervenus. Et l'on enregistre une diminution du nombre des cas.

Une équipe nationale descendra sur place dans quelques jours pour des investigations approfondies et pour appuyer la riposte.

En ce qui concerne le Monkeypox, la Tshopo, le Tshuapa et le Sankuru sont les provinces qui enregistrent un grand nombre des cas. La réponse est organisée localement. Déjà, le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention a déployé une équipe de l'INRB dans la Tshopo pour une enquête qui va déterminer les causes exactes de la flambée de cette maladie.