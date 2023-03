Congo-Kinshasa: Condamnation de l'agression rwandaise, RDC - La Nouvelle Société civile congolaise interpelle Emmanuel Macron

*"Que le Président Français Emmanuel Macron qui se console d'avoir encore de l'espace en Afrique, à travers sa tournée, condamne ouvertement et fermement le Rwanda et prenne des sanctions exemplaires contre ce dernier et leurs valets du M23 et agisse sur terrain pour la cessation effective des hostilités s'il veut compter parmi les alliés de la RDC". Tel est l'essentiel du Message de la Nouvelle Société civile congolaise à l'endroit de Macron.

Dans un mémo, cette dernière exigeait également une série de recommandations au Président Français.

MEMORANDUM A L'ATTENTION DU PRESIDENT FRANÇAIS EMMANUEL MACRON LORS DE SA VISITE D'ETAT A KINSHASA DU 3 au 5 mars 2023

Nous, Organisations membres de la Nouvelle Société Civile Congolaise et alliés réunies au sein des Forces Sociales de la République Démocratique du Congo, Prenons à témoins l'opinion tant national qu'international encore attachés aux principes fondamentaux des relations internationales dignes de l'égalité souveraine des Etats, de l'intangibilité des frontières et de l'interdiction de l'usage de la force de quelle que, manière que ce soit;

Considérant que la RDC offre à l'humanité toute entière la possibilité de vie et de survie à travers ses immenses ressources naturelles livrées cyniquement au pillage par les terroristes du M23 soutenu par le Rwanda avec la complicité indiscutable de la communauté internationale dont la France depuis plus de deux décennies et compte tenu du rôle écologique et environnemental que nos forêts jouent pour l'humanité jusque-là sans contrepartie substantielle.

Alors que le peuple congolais ne cesse de demander une mobilisation internationale contre l'agression du Rwanda dans l'Est de la RDC comme c'est le cas en Ukraine ; les pays occidentaux manipulent la même rhétorique et les terroristes du M23, amis de la France qui renforcent leurs positions avec l'appui avéré franco-rwandais ;

Considérant que le Rwanda et ses supplétifs tuent, incendient, violent et pillent les ressources naturelles de la RDC à cause de l'indifférence coupable de la France et de l'hypocrisie de la communauté internationale ; Fort de notre attachement à la liberté et aux idéaux de la coexistence pacifique entre Etats auxquels la France prétend également être attachée ;

Déclarons ce qui suit :

1. Face à l'indifférence coupable de la France, de la complicité notoire ainsi que l'hypocrisie de la communauté internationale, exigeons le retrait sans condition de la RDC de toutes les plateformes assurant le rayonnement de la France à l'instar de l'organisation internationale de la francophonie (OIF) dirigée curieusement par l'un des ceux qui ont planifié le pillage, les tueries, les viols et la balkanisation en RDC pour se maintenir au pouvoir à Kigali.

2. Que le gouvernement de la RDC renonce à l'organisation de la tenue de la 9ème édition des jeux de la Francophonie prévue au mois de juillet-aout 2023 à Kinshasa.

3. Que le Président Français Emmanuel Macron qui se console d'avoir encore de l'espace en Afrique, à travers sa tournée, condamne ouvertement et fermement le Rwanda et prenne des sanctions exemplaires contre ce dernier et leurs valets du M23 et agisse sur terrain pour la cessation effective des hostilités s'il veut compter parmi les alliés de la RDC.

4. Réaffirmons le principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières que ni le Rwanda ni la France ne sauraient remettre en cause quoi qu'il en coute car la force de la RDC, c'est toute sa jeunesse patriotique.

5. Exigeons du gouvernement de la RDC le report de la signature des conventions prévues lors de cette visite entre le Ministre des Finances et l'Agence française de Développement (AFD)

Fait à Kinshasa le 04 mars 2023

