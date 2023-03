Congo-Kinshasa: Défis sécuritaire, social et autres, RDC - Le Professeur Noël Tshiani présente son Plan Marshall actualisé

Spécialisé dans le domaine de gestion des banques sur l'échiquier international, le Professeur Noël Tshiani a tenu, samedi 4 mars 2023, au Fleuve Congo Hôtel situé dans la commune de la Gombe, une conférence débat axée sur la présentation du plan Marshall actualisé, incluant la loi Tshiani. Ce plan révisé par rapport au contexte actuel du pays est considéré par le conférencier comme une vision nouvelle de développement accéléré qui favorise la reconstruction du pays.

Compte tenu de la récession qu'a connue la République démocratique du Congo sur les plans financier, économique et social, le Professeur Noël Tshiani a mis à la disposition du pays un plan Marshall actualisé à cause de certains indices macro et micro-économiques qui placent la RDC au rang des pays les plus corrompus.

De ce constat est venue l'idée de mettre sur pied un plan Marshall pouvant permettre à la RDC d'être munie d'un programme accélérant le processus de développement qui est estimé à 1000 milliards de dollars et étalé sur 15 ans dont la priorité est la création de 244 villes et villages modernes comprenant les infrastructures de base qui freineront l'exode rural.

Toujours fidèle à sa proposition de loi dite Tshiani, le conférencier a confirmé l'importance de cette loi dans ce plan Marshall et s'inspire de Martin Luther King. "Pour garantir l'intégrité territoriale, il faut bien équiper l'armée, approuver la loi Tshiani dans la constitution car nous aurons des congolais nés de père et de mère aux fonctions de souveraineté nationale qui seront loyaux à 100% vis-à-vis de leur pays, je crois au slogan I have a dream de Martin Luther King pour un Congo prospère et stable ", a précisé le professeur Noël Tshiani.