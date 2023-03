Afrique Centrale: Le gouverneur intérimaire du Sud-Kivu invite la population à promouvoir la culture du pardon et de cohésion sociale

Le gouverneur intérimaire du Sud-Kivu, Marc Malago Kashekere, invite la population à promouvoir la culture du pardon et de cohésion sociale. Il l'a dit lors d'un point de presse organisé ce lundi 6 mars à Bukavu.

" Face aux défis auxquels fait face notre province, le pardon et la cohésion sont les remèdes indiqués pour rassembler les filles et fils du Sud-Kivu autour de l'idéal commun de paix et de développement. Ainsi, j'invite humblement l'assemblée provinciale à rejoindre le gouvernement provincial sur le chemin de la réconciliation entre les institutions provinciales et nos populations ", a recommandé Marc Malago Kashekere.

Il décline les priorités de son action comme gouverneur intérimaire et tend la main aux députés provinciaux afin qu'ils se mettent ensemble pour le développement du Sud-Kivu :

" Je voudrais ici rassurer tout le monde de ma plus grande détermination pendant mon intérim de ne ménager aucun effort pour répondre tant soit peu à ses attentes. Ma priorité sera focalisée sur la sécurité, le social, les infrastructures et l'accompagnement du processus électoral. Je vous promets une gouvernance axée sur la redevabilité et le dialogue social permanent ".

Le gouverneur de province intérimaire du Sud-Kivu a décidé de suspendre tous les contrats de partenariat public-privé en matière de recouvrement des recettes de l'Etat.

Marc Malago expédie " les affaires courantes " après la déchéance du gouvernement provincial par une motion de censure.