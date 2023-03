Soudan: Tribunal libère huit manifestants dans l'affaire de l'assassinat du caporal de renseignements

Khartoum — Un tribunal a annoncé aujourd'hui l'acquittement de 8 manifestants dans l'affaire de l'assassinat du caporal de renseignements, Mirghani Al-Gaili, qui a été assassiné lors de la procession du 18 mars 2021, après que l'information en vertu de l'article (141) (1) du code pénal a été abandonnée pour l'absence de preuves contre l'accusé et que les manifestants ont été libérés.

C'était fait lors de la session de la cour aujourd'hui, qui était présidée par l'honorable juge Mamoun Jamal Salih Sabdarat, juge de la cour publique, qui a cité les informations contre l'accusé et a dit que ce procès a été entaché de nombreuses erreurs de procédure dans l'arrestation, la détention et la torture, en particulier que l'un des témoins de l'accusation est venu à la cour et a déclaré qu'il a été arrêté et forcé de donner ce témoignage, ajoutant qu'il a comparu devant la cour après une semaine de détention au renseignement militaire et qu'il n'a rien à voir avec l'incident.

Le juge a ajouté que le témoignage d'un autre témoin de l'accusation n'était pas fiable, parce qu'il était le collègue de travail du défunt et qu'il n'avait pas vu la personne qui avait battu le défunt et comme, a expliqué le juge, il n'y avait pas de preuve équivalente au niveau de l'accusation, il a été décidé d'annuler l'information contre les 8 manifestants, Khalid Mamoun Khidir, Hamza Salih Mahjoub, Shraf-Eddin Abul-Majid, Suwar Al-Dahab Abul-Azayem, Hussam Mansour Hassan, Michel Games Jal, Musaab Ahmed Mohamed Khairi et Gasim Hasseb.

Par ailleurs, l'avocat du 7ème accusé, Jaafer Kajo, a déclaré à la SUNA que le comité d'accusation est en train de deposer des plaintes contre tous ceux qui ont incité le témoin Jad Karim à faire un faux témoignage et contre tous ceux qui ont participé à l'enquête pour faire obstruction à la justice.