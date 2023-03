Burkina Faso/Togo: Burkina/Togo - Les 24 Etalons pour briser les ailes des Eperviers

Le sélectionneur national Hubert Velud a rendu publique hier la liste des joueurs sélectionnés pour affronter le Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023. Sur les 24 Etalons appelés à défendre les couleurs nationales, on note le retour de Frank Lassina Traoré de Shakhtar Donetsk en Ukraine et de nouveaux venus comme Dramane Kambou du RCK et Nassim Innocenti de Valenciennes en France.

Dès le 24 mars prochain, les Etalons du Burkina Faso seront de retour dans la compétition avec cette double confrontation qui les opposera aux Eperviers du Togo dans la perspective d'une qualification pour la CAN 2023. A quelques jours de ces deux grands rendez-vous qui s'annoncent décisifs pour le Onze national, l'entraîneur Hubert Velud, dans sa mission de prospection, avait transféré, le temps d'un week-end, ses bureaux à Bobo-Dioulasso. Et c'est de là qu'il a procédé hier lundi à la publication de la liste des joueurs retenus pour ce duel contre les Eperviers. Et le choix de la ville de Sya pour ce premier acte des éliminatoires contre le Togo est loin d'être fortuit. En se rendant dans la cité de Guimbi Ouattara, Hubert Velud savait déjà qu'il était en train d'effectuer un voyage dans les profondeurs du football burkinabè. " J'ai vu un public très enthousiaste ce week-end au stade Wobi, un public très chaleureux et très présent dans les gradins. J'ai compris pourquoi cette ville est considérée comme le berceau du football burkinabè. En plus, ils sont nombreux, ceux issus de cette ville qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football burkinabè. Il y a les frères Alain et Bertrand Traoré, Frank Lassina Traoré, Issa Kaboré de l'Olympique de Marseille, et, si je remonte plus loin, Firmin Sanou, Charles Kaboré et Mamadou Traoré le Rouquin. J'ai aussi eu une séance de travail avec l'amicale des entraîneurs de Bobo et tout s'est bien passé. Donc cette ville mérite son surnom de " berceau du football burkinabè " et j'ai été très émerveillé par le public sportif de Bobo au cours des deux matchs du championnat ", a déclaré Hubert Velud avant de procéder à la publication de sa liste (voir encadré). Sur les 24 joueurs retenus, les supporters constateront avec beaucoup de plaisir le retour de Frank Lassina Traoré, longtemps écarté de la sélection nationale pour cause de blessure. Nassim Innocenti de Valenciennes en France et Dramane Kambou du RCK font, quant à eux, leurs premiers pas avec les Etalons. Le match aller contre les Eperviers est prévu pour le 24 mars à Marrakech et le match retour, ce sera le 28 du même mois à Lomé.

Liste des Etalons sélectionnés

Gardiens

1- Hervé Koffi (Charleroi SC/Belgique)

2- Kilian Nikièma (ADO La Haye/Pays-Bas)

3- Hillel Konaté (Valenciennes FC/France)

Défenseurs

4- Issa Kaboré (Olympique de Marseille/France)

5- Steeve Yago (Aris Limassol/France)

6- Issoufou Dayo (RS Berkane/Maroc)

7- Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen/Allemagne)

8- Adama Nagalo (FC Nordsjælland/Danemark)

9- Abdoul Razack Guiébré (AC Reggiana / Italie)

10- Nassim Innocenti (Valenciennes / France)

11- Valentin Nouma (AS Daounes / Burkina Faso)

Milieux

12- Adama Guira (Racing Rioja / Espagne)

13- Trova Boni (Belenenses SAD / Portugal)

14- Blati Touré (Pyramids FC / Egypte)

15- Gustavo Sangaré (US Quevilly-Rouen / France)

16- Cédric Badolo (Shérif Tiraspol / Moldavie)

17- Stéphane Aziz Ki (Youn Africans FC / Tanzanie)

18- Dramane Kambou (RCK / Burkina Faso)

Attaquants

19- Bertrand Traoré (Aston Villa FC / Angleterre)

20- Lassina Traoré (Shakhtar Donestsk / Ukraine)

21- Dango Ouattara (AFC Bournemouth / Angleterre)

22- Mamady Bangré (US Quevilly-Rouen / France)

23- Abdoul Tapsoba (Shérif Tiraspol / Moldavie)

24- Cyrille Bayala (AC Ajaccio / France).