Congo-Brazzaville: Affaires maritimes et fluviales - Les femmes plaident pour la promotion de leur réseau

Le Réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires a sollicité le soutien du Secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales qui doit mettre son dynamisme en jeu pour l'accompagner à contribuer au développement du secteur.

L'institution qui constitue la clé de voûte de l'action du Réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires au plan national, régional et continental n'est autre que le Secrétariat permanent de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, à en croire la coordonnatrice de ce réseau, Magali Line Victoire Thadees. " Vous serez pour nous un partenaire dans le renforcement des capacités de notre réseau ", a-t-elle indiqué lors de l'échange avec le secrétaire permanent de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, le 3 mars à Brazzaville, tout en saluant l'adoption en Conseil de ministres du projet de création de l'Institut de hautes études maritimes et fluviales, en examen au Parlement.

Par ailleurs, la coordination du Réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires a demandé au secrétaire permanent l'implication de ce réseau dans les réunions internationales, son inscription auprès du comité technique du travail des experts près le Secrétariat permanent de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales...

Pour sa part, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck a exhorté le réseau à élargir son spectre en intégrant les "eaux continentales" " Il s'agit d'un domaine dont le chef de l'Etat attend les résultats ", a-t-il souligné. Aussi, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck a appelé ces femmes à s'approprier le projet de l'Institut de hautes études maritimes et fluviales afin de le vulgariser auprès de la population.

Les défis au sein du Secrétariat permanent ont été également évoqués, notamment le prochain atelier régional qui sera organisé en partenariat avec l'Office des Nations unies contre la drogue et la criminalité, les 22 et 23 mars à Brazzaville. Cette initiative vise la législation congolaise qui a montré ses limites en ce qui concerne le jugement des pirates en haute mer. D'où la nécessité pour le Congo d'atteindre la compétence universelle. Il y a également la réunion du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales dans les prochaines semaines. Laquelle réunion aura pour toile de fond le financement de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales pour renforcer ses capacités, précisément son volet opérationnel assuré par la marine nationale qui nécessite d'importants moyens.

En juillet prochain, un colloque est prévu en hommage à Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou. Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck a demandé au réseau de réfléchir sur les thèmes en relation avec l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales qui seront débattus pendant cette rencontre.

Les femmes de ce réseau ne sont pas venues les mains vides à cette rencontre prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Elles ont remis un présent au secrétaire permanent qui les a exhortées à continuer à s'impliquer dans cette dynamique commune pour relever les défis. Il convient de rappeler que les femmes qui constituent ce réseau viennent de plusieurs administrations : la direction générale de la marine marchande, le Port autonome de Pointe-Noire, le Conseil congolais des chargeurs et bien d'autres...