Afrique de l'Ouest: Saint-Louis pour promouvoir une agriculture - L'ISRA lance le Projet CIRAWA financé par l'UE

Les responsables du Centre de Recherches Agricoles (CRA) de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) de Saint-Louis ont lancé récemment dans leurs locaux le Projet CIRAWA (Stratégies agro-écologiques pour une Agriculture résiliente en Afrique de l'Ouest). Celui-ci vise à développer des stratégies agro-écologiques innovantes pour renforcer la résilience climatique en Afrique de l'Ouest. Le projet est financé par l'Union Européenne pour une durée de 4 ans et demi et est mis en oeuvre dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana et le Sénégal. La coordination de ce projet est confiée au Centre de Recherches Agricoles (CRA) de l'ISRA de Saint-Louis.

Financé par l'Union Européenne pour une durée de 4 ans et demi, le projet CIRAWA " Stratégies agro-écologiques pour une Agriculture résiliente en Afrique de l'Ouest) réunit au total 14 partenaires provenant de 9 pays Africains et Européens. Il s'agit d'acteurs issus de tout le secteur de l'agro-écologie. Le but est de développer des stratégies agro-écologiques innovantes pour renforcer la résilience climatique en Afrique de l'Ouest.

" Ce projet permettra aux producteurs d'utiliser de l'engrais bio. Actuellement, ce qui est privilégié au niveau du Ministère de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, c'est la diminution de l'engrais chimique au profit de l'engrais bio parce que cela a beaucoup d'avantages du point de vue environnemental ", a soutenu Mme Diémé Mafama Kébé, ingénieur au niveau de la Direction régionale de Développement rural (DRDR) de Saint-Louis.

Le projet est mis en oeuvre dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana et le Sénégal. En effet, le projet est financé par l'Union Européenne dans le cadre d'Horizon Europe, au titre du programme " Approches agro-écologiques dans les systèmes agricoles africains ". La coordination du projet est assurée par le Centre technologique CARTIF basé en Espagne tandis qu'au Sénégal, c'est le CRA de l'ISRA de Saint-Louis qui est responsable de sa mise en oeuvre.

" C'est un projet d'agro-écologie dans lequel nous utilisons des technologies qui seront viables non seulement pour l'environnement mais aussi pour l'économie ", a expliqué Mamadou Sall, chercheur à l'ISRA de Saint-Louis par ailleurs coordonnateur dudit projet. Ainsi, l'agriculture agro-écologique apparaît comme une réponse convaincante aux défis auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée.

Il s'agit d'une alternative scientifiquement validée à l'agriculture conventionnelle, qui a le potentiel de transformer les systèmes alimentaires, en les rendant plus durables tout en répondant à la demande croissante de nourriture, en contribuant à la qualité des paysages et en améliorant la biodiversité et la résilience climatique. De leur côté, les producteurs ont exprimé leurs attentes par rapport à ce projet qui, d'après Natogo Thioye, venu de Nder dans la zone du Lac de Guiers, leur permettra de tourner la page avec l'engrais chimique " qui fait défaut sur les sols et favorise leur salinisation.

" Nous apprécions beaucoup les stratégies mises en place dans le cadre de ce projet pour l'utilisation de l'engrais bio pour la bonne marche de l'agriculture ", a-t-il dit. Au Sénégal, les deux régions agro-écologiques concernées sont la Vallée du Fleuve Sénégal et le Bassin Arachidier où le projet travaillera avec plus de 250 agriculteurs et parties prenantes. Les stratégies agro-écologiques développées seront déployées dans au moins 25 exploitations agricoles de ces deux régions.