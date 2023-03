Congo-Brazzaville: Ligue du sport de travail - Peter Moka prend les rênes de Pointe-Noire

Le bureau exécutif de la ligue départementale du sport de travail de Pointe-Noire a été restructuré le 3 mars, au complexe sportif de la ville océane, lors de l'assemblée générale élective organisée par la Fédération congolaise du sport de travail sous la houlette du directeur départemental des sports et de l'éducation physique, Joseph Biangou Ndinga.

Elu à l'unanimité avec onze autres membres et une commission de contrôle et vérification, Peter Moka succède à serge Kiminou Missou. Il présidera aux destinées du sport de travail de Pointe-Noire pour un mandat de deux ans renouvelable. Très satisfait de ce résultat, il prône le dialogue pour redynamiser le sport de travail. " Je suis sportif et j'aime la gagne. Le sport c'est notre vie, ça nous permet d'être en bonne santé dans le milieu professionnel, c'est une source d'énergie. Bien que parents, nous devons nous donner un peu de temps pour le sport. Je suis jeune et dynamique, je vais travailler avec tous ceux qui veulent travailler, car seul on ne peut rien faire. Soyons ouverts les uns envers les autres et prônons ensemble le dialogue pour avancer ", a dit le nouveau président avant d'inciter les entreprises à la pratique du sport.

A l'issue des travaux, le représentant de la Fédération congolaise du sport de travail, Sydney Dandou, au nom du président de la fédération, a pris acte de la tenue de l'assemblée et des résultats acquis par les différents candidats. Il a remercié les représentants des entreprises qui ont constitué le corps électoral pour l'effectivité du vote et félicité les membres élus pour le bon déroulement des assises. " J'exhorte le nouveau bureau élu à soigner le rapport avec la fédération et de travailler en étroite collaboration avec la direction départementale des sports ", a-t-il indiqué.

De son côté, Joseph Biangou Ndinga a félicité tous les participants pour la bonne conduite de cette assemblée qui s'est tenue dans un climat serein et de responsabilité. Il a, à cet effet, invité les membres du bureau élu à être à la hauteur de leur mission afin de faire partie des ligues actives au niveau du département. Cependant, il a attiré leur attention sur l'établissement et la publication des statistiques au niveau de la ligue, la promotion des compétitions, la formation des cadres techniques ainsi que la tenue des assemblées des équipes. " Il est nécessaire que l'engagement de tout le monde ne faillisse aucunement pour que le succès escompté soit visible et réel ", a-t-il dit.

La liste du bureau exécutif

- Président : Peter Moka

- 1er vice-président : Franck Nzikou

- 2e vice-président : Safouley Milandou

- 3e vice-président : Micheline Diambou

- Secrétaire général : Guy Loulendo

- Secrétaire général adjoint : Ngoumba

- Trésorier général : Tchinianga

- Trésorier général adjoint : ?

-1ere membre : Henriette Pobath

- Commission de contrôle et de vérification : Mbouta