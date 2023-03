Congo-Brazzaville: Santé publique - Une prise en charge gratuite dermatologique des albinos

Les consultations gratuites des personnes atteintes d'albinisme ont été lancées officiellement le 4 mars, au siège de la clinique médico-sociale de l'association Johnny Chancel pour les albinos (AJCA), à Brazzaville.

Les examens concernent les problèmes dermatologiques et ophtalmologiques afin de soulager tant soit peu les albinos au quotidien. Les soins sont administrés par des spécialistes venus d'Espagne pour donner une formation aux médecins locaux sur les nouvelles techniques de traitement de la peau sensible.

La cérémonie a été marquée par le partage de l'expérience personnelle du ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, et des allocutions de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou Kimbatsa, et des partenaires financiers de l'association, à savoir le consul honoraire de la République de Saint-Marin au Congo, Marcelo Della Corte ; l'ambassadeur d'Italie au Congo, Luigi Diodati.

Le ministre Thierry Lézin Moungalla a martelé sur la désolation des parents à avoir un enfant albinos. Il a exhorté à cette occasion les parents à l'acceptation de leurs enfants albinos car ils sont comme tout autre enfant, malgré les problèmes génétiques.

De son côté, la ministre Irène Mboukou Kimbatsa a souligné la méconnaissance de l'albinisme par les humains. Selon elle, les albinos subissent des discriminations et des pratiques traditionnelles. Elle a invité la population, les partenaires financiers et les acteurs de la société civile à veiller à la protection et au respect des droits humains des personnes atteintes de l'albinisme.

" Le ministère s'engage à veiller au respect des instruments juridiques internationaux sur la prévention des agressions et de la discrimination à l'endroit de cette catégorie de personnes vulnérables ", a-t-elle indiqué, ajoutant que " le gouvernement mettra tout en oeuvre pour que les enfants albinos en âge de scolarisation ne vivent pas l'exclusion en promettant sensibiliser les parents à l'acceptation de ces enfants dans la famille ".

Par ailleurs, le plan d'action 2023-2025 de la politique nationale d'action sociale, en cours d'adoption, accordera une place de choix à une stratégie portant sur la prise en charge des personnes sans mélanine ainsi que de leurs droits fondamentaux.

Pour sa part, le Dr Chus Torres a présenté son projet de formation des médecins locaux à l'albinisme afin que chaque pays soit autonome. Cette formation leur permettra d'administrer le traitement aux albinos. Elle a émis le souhait d'un suivi car il y a beaucoup de types d'albinisme.

Le président de l'association éponyme, Johnny Chancel, s'est dit rassurant de la présence des membres du gouvernement pour leur apport. Les activités menées au sein de la clinique, notamment les consultations, les opérations chirurgicales gratuites ainsi que la distribution des crèmes et lunettes solaires ont permis de réduire le nombre de décès des albinos au Congo. De 2015 à maintenant, le nombre de décès s'élève à sept au lieu de trois ou quatre par mois, soit un décès par an.

Notons que les certificats d'honneur et de mérite pour l'accompagnement à l'association ont été remis aux partenaires financiers.