Afrique de l'Ouest: FESPACO/ Audience - Le Moogho Naaba Baongo reçoit les Ministres de la Culture

Le Moogho Naaba Baongo a accordé une audience aux ministres chargés de la Culture du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal, le samedi 4 mars 2023, à Ouagadougou. A quelques heures de la cérémonie officielle de clôture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et la télévision de Ouagadougou (Fespaco), Jean Emmanuel Ouédraogo (Burkina Faso), Andogoly Guindo (Mali), le Prof. Aliou Sow (Sénégal) et Françoise Remarck (Côte d'Ivoire) sont venus lui présenter des civilités. Le souverain Mossi a demandé à chacun des ministres présents de traduire à leurs différents Chefs d'État toute sa reconnaissance.

Au sortir de l'audience, la ministre Françoise Remarck a indiqué que sa majesté leur a traduit tout son bonheur de nous voir tous unis pour la cause du cinéma et autour des valeurs culturelles. " Il nous a montré avec beaucoup de sagesse ce qu'apporte la culture et ce que peut représenter notre identité culturelle, africaine qui est symbolisée aujourd'hui autour du Fespaco ", a-t-elle indiqué.

Selon le ministre en charge de la Culture du Mali, Andogoly Guindo, le Moogho Naaba Baongo les a entretenus sur l'avenir de la culture africaine en Afrique. Aussi a-t-il parlé de la responsabilité des générations à oeuvrer au rayonnement de cette culture. A l'en croire, Moogho Naaba Baongo s'emploie pour que la culture africaine tienne toute sa place dans le concert des nations.

Selon le professeur, ministre de la Culture et du Patrimoine du Sénégal, le souverain mossi a donné des conseils et des orientations pour consolider les relations d'amitié et de fraternité entre les peuples. Pour lui, les Africains doivent raffermir leurs liens. Et cela, dans un monde où la place de l'Afrique post-coloniale au niveau des relations internationales se pose avec beaucoup d'acuité.

A noter qu'à chacun des ministres, le Moogho Naaba Baongo a remis un exemplaire de son recueil de poèmes intitulé "Soleil Éclatant"