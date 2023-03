Congo-Brazzaville: Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire - Le budget primitif 2023 adopté à la somme de 21 592 000 000 F CFA

La présidente du Conseil départemental et municipal de la ville océane, Evelyne Tchichelle, a présidé le week-end dernier la cérémonie de clôture de la première session ordinaire dite budgétaire de cette institution. Celle-ci a adopté le budget primitif exercice 2023 qui s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 21 592 000 000 F CFA.

Pendant plus d'une semaine, les conseillers départementaux et municipaux de Pointe-Noire se sont penchés sur plusieurs questions se rapportant à l'examen et l'adoption du budget supplémentaire du Conseil exercice 2022 et la délibération s'y rapportant, l'adoption du projet de budget primitif du conseil exercice 2023, l'examen et l'adoption du projet de programme annuel d'investissements du conseil exercice 2023 et de la délibération s'y rapportant.

Il faut dire que la tenue régulière des sessions constitue le baromètre permettant d'évaluer la vitalité d'un Conseil et par la même occasion sa bonne marche. C'est donc avec le sentiment du travail accompli que la présidente du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a personnellement présidé les séances d'ouverture et de clôture de cette assemblée locale.

S'agissant du bilan, tous les membres du Conseil ont été unanimes : la session a posé les jalons qui permettront au Conseil de fonctionner normalement. Ainsi, ils ont adopté le budget primitif exercice 2023 qui s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 21 592 000 000 F CFA.

Au terme des échanges fructueux, le Conseil a également adopté à l'unanimité, après amendements, le budget supplémentaire exercice 2022 qui s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 16 368 000 000 F CFA. Notons que cette activité s'est tenue du 23 février au 4 mars en présence de Jean Charles Ondonda, le secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant le préfet, et de bien d'autres autorités préfectorales et municipales.