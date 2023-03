Burkina Faso: FESPACO 2023 - Le film ' Kundu ' remporte le prix Red Sea international

Participant dans la catégorie Yennenga post-production, le long-métrage en cours de préparation " Kundu " a été sacré prix Red Sea international festival, lors de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui s'est tenue du 25 février au 4 mars au Burkina Faso, sur le thème " Cinémas d'Afrique et culture de la paix ".

Yennenga post-production est une initiative du Fespaco qui permet aux professionnels du septième art de trouver des financements pour la finition de leur projet. En postulant dans cette catégorie, trois prix sont décernés aux lauréats dont le prix Red Sea international festival. Ce dernier est une récompense qui permet d'avoir des fonds et un accompagnement technique comme des bourses.

" Comme vous le savez, notre industrie est quasiment inexistante. Ce film, réalisé par Ori Huchi Kozia et produit par La Forge Production dont je suis la directrice que je représente à ce Fespaco 2023, a séduit le jury par son originalité et sa pertinence par rapport aux sujets qu'il aborde. "Kundu" est une fiction qui pourrait se lancer comme saga, afin de faire connaître chaque personnage comme les Marvel mais en version africaine ", a fait savoir Armel Luyzo Mboumba, directrice de la Forge.

Terme kongo désignant " mystère " en français, "Kundu" est un film science-fiction afro-futuriste qui se veut premier du genre au Congo et qui entend repositionner le cinéma congolais sur l'échiquier international du septième art.

A en croire sa productrice, "Kundu" est à 100% congolais avec une équipe de talentueux acteurs et techniciens. On y retrouve donc des habitués qui connaissent bien la scène et le devant des caméras comme Mixiana Laba, Harvey Massamba, Harvin Ismael Bihani, Boris Mikala Il, Makita Bienvenue, Patrice Kivili, Serge Roger Mayama, Guerschom Gobouang, Stan Guy Matingou. Mais aussi des jeunes formés à la Forge production comme Cyr Sikou, Rinel Mpika Zahoud et Japhet Gedeon Kiakelo. A côté de cette main-d'oeuvre locale, dans la partie technique, "Kundu" connaît également la participation de Cédrick Mbongo de la République démocratique du Congo.

Quoiqu'en cours de production, Armel Luyzo Mboumba a déclaré qu'il faudra attendre 2024 pour la sortie du film. " "Kundu" est un bébé qui arrive en douceur. Nous avons encore du travail sur ce projet, nous allons prendre tout le temps possible pour murir ce film afin qu'il soit un produit fini et capable de compétir avec les autres. A ce propos, je lance un appel aux structures qui souhaitent nous soutenir dans cette aventure car il nous faut refaire quelques images et trouver d'autres techniciens afin de concourir, dans les deux prochaines années, à la catégorie Yennenga Étalon d'or ", a-t-elle indiqué.

Dans l'ensemble, cette première participation au Fespaco pour Armel et Ori s'est achevée sur une note positive. " Nous avons fait d'excellentes rencontres comme producteurs, réalisateurs, distributeurs et autres, qui nous permettront de repenser notre cinéma en organisant des formations de renforcement de capacités et pourquoi pas collaborer pour de futures productions et réalisations ", a confié Armel Luyzo Mboumba.