Sénégal: Saint-Louis / Gestion foncière locale - Un séminaire régional de 5 jours réunit 80 participants issus de 8 pays

La ville de Saint-Louis abrite depuis hier, lundi 6 mars 2023, un séminaire régional consacré à la gestion foncière locale. Il réunit environ 80 participants issus de 8 pays d'Afrique notamment de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina-Faso, du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de Madagascar. Ils partageront, durant ces 5 jours, leurs expériences en matière de gestion foncière locale. C'est à l'initiative du Comité technique "Foncier et Développement", un groupe de réflexion stratégique sur les politiques foncières.

En présence des représentants du ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères de la France, de l'Agence Française de Développement (AFD), de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de l'ONG "GRET" et d'autres partenaires, les participants à ce séminaire régional y partageront leurs expériences et expertises sur les conditions de promotion d'une bonne gouvernance foncière locale. Cette rencontre permettra d'éclairer sur les trajectoires et les dynamiques en cours en matière de décentralisation et de gouvernance foncière locale. Les participants proviennent des collectivités territoriales de 8 pays dont la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina-Faso, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et Madagascar.

"L'objectif, c'est de renforcer les capacités des organisations de la société civile et des acteurs du foncier dans la définition des politiques. Vous savez que dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest et Madagascar, il y a des politiques foncières qui se réajustent et se mettent en place et au lieu que ce soit des politiques définies et menées directement par les autorités centrales, il y a d'autres acteurs notamment ceux qui utilisent les ressources naturelles , qu'il s'agisse d'agriculteurs, d'éleveurs et de pêcheurs en plus aussi des collectivités locales", a fait savoir Sidy Mohammed Seck, enseignant chercheur de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, à la retraite.

Pour sa part, le maire de la commune de Diama, Oumar Mboullel Sow, s'est réjoui d'avoir pris part à ce séminaire régional consacré à la gestion foncière locale. Celui-ci permettra, selon lui, aux participants de partager des expériences, de mettre en évidence et de discuter les problématiques majeures relatives aux évolutions en cours dans ces pays africains.

Ce séminaire régional revêt ainsi une importance capitale, aux yeux de Babacar Diop, représentant du Réseau des Organisations de Producteurs et des Paysans de l'Afrique de l'Ouest (ROPA), qui a insisté sur la nécessité pour les différents acteurs de dégager, au cours de cette rencontre internationale, des perspectives communes de travail.

Abordant dans le même sens, le béninois Comlan Fagbemon, Expert en Médiation et Maire de la Commune de Banté, par ailleurs président du Groupement intercommunal des Collines au Bénin, a indiqué que les mêmes problèmes et conflits fonciers, déplorés régulièrement entre les agriculteurs et les éleveurs, sont notés aussi bien au Sénégal, au Bénin et dans d'autres pays africains. D'où l'intérêt qu'il porte à ce séminaire.

Cependant, ils ont tous souligné l'urgence et la nécessité de repenser les modalités de dialogue et de médiation au niveau local, afin que le foncier puisse constituer un levier de renégociation du contrat social entre les composantes de la société locale, pour apaiser les conflits et promouvoir une logique d'intégration, plutôt qu'une logique d'exclusion.