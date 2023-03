Soudan: Secteur Ministériel examine les rapports des Ministères de l'Information et du Travail

Khartoum — Le Secteur du Développement Social et culturel du Conseil des Ministres a tenu une réunion aujourd'hui sous la présidence du ministre par intérim de l'éducation Mahmoud Siral-Khatim Al-Houri, et a passé en revue les rapports de performance des ministères de la culture et de l'information et du travail et la réforme administrative pour l'année 2022.

Le rapport du Ministère de la Culture et de l'Information a fait allusion aux projets culturels, d'infrastructure et de transformation numérique qui représente l'environnement approprié pour refléter le travail du ministère et réaliser ses objectifs en coordination avec ses partenaires et les acteurs concernés.

Le secteur a souligné le rôle joué par les médias dans la période actuelle que traverse le pays, qui vise à renforcer les chances de l'accord national compréhensif afin de relancer la sécurité, la stabilité et le développement du pays.

Il a recommandé de prêter attention à l'établissement et au développement de l'infrastructure nécessaire au travail culturel et médiatique dans le pays, et de fournir les budgets pour compléter la mise en oeuvre des projets du Ministère de la Culture et de l'Information conformément au plan du ministère pour l'année 2023.

D'autre part, le secteur a discuté le rapport de performance du Ministère du Travail et de la Réforme Administrative pour l'année 2022, où le rapport a souligné les efforts du ministère pour réduire les taux de chômage, réformer et développer la fonction publique, et étendre la formation professionnelle pour accueillir les jeunes.

Le secteur a souligné l'importance de développer les législations et les régulations de la fonction publique et d'organiser le marché du travail pour suivre les développements globaux, ainsi que de construire les capacités des employés de l'État pour améliorer la performance et réaliser les objectifs de développement compréhensif.