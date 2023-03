Soudan: Comité de Sécurité de l'État de Khartoum publie des directives concernant les réunions publiques

Khartoum — Le Comité de Coordination de la Sécurité de l'État de Khartoum a publié lors de sa réunion lundi, présidée par le Wali (gouverneur) de l'État, Ahmed Osman Hamza, un certain nombre de directives pour contrôler et organiser les réunions populaires publiques qui sont appelées sous le nom de régions, de tribus et de clans.

Le comité a décidé que ces réunions populaires ne pourront être organisées qu'après avoir obtenu l'approbation et la permission officielle des autorités concernées.

Le comité de sécurité a déclaré que ces directives ont pour but de préserver l'unité et la cohésion de la société.

Par ailleurs, le comité a également discuté un certain nombre de mesures de sécurité et a décidé d'obliger tous les services et magasins commerciaux à installer des caméras de surveillance pour sécuriser leurs sites et aider à la détection rapide des incidents de vol et de pillage.

Le Comité a examiné un rapport sécuritaire et criminel soumis par les autorités compétentes, qui fait état de la diminution claire des taux de crime.