Afrique: RDC - Antonio Guterres exhorte le M23 à respecter le cessez-le-feu

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte le M23 à respecter le cessez-le-feu afin de créer les conditions nécessaires à son retrait total et effectif de toutes les zones occupées à l'est de la République démocratique du Congo, conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda tenu le 23 novembre 2022, a indiqué ce lundi 6 mars, son porte-parole Stéphane Dujarric.

Le chef de l'ONU s'est félicité de l'initiative récente du Président de l'Angola et champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation, João Lourenço, qui a abouti à l'annonce du respect par le Mouvement du 23 mars (M23) d'un cessez-le-feu à partir du 7 mars dans l'est de la République démocratique du Congo.

Le Secrétaire général condamne toute violence contre les civils et renouvelle son appel à tous les groupes armés congolais et étrangers à déposer les armes et à désarmer sans condition, rappelle le communiqué.

" Il demande instamment à toutes les parties au conflit d'assurer un accès humanitaire immédiat et sans entrave à la population touchée, et de garantir la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. Il appelle également tous les acteurs à s'abstenir de tout discours de haine et d'incitation à la violence ", rappelle Stéphane Dujarric.

Antonio Guterres réaffirme le soutien continu des Nations Unies aux processus de Luanda et de Nairobi, par l'intermédiaire de sa Représentante spéciale en République démocratique du Congo et de son Envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, et sa volonté d'intensifier les efforts pour instaurer la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo.

Le M23 est un groupe armé rebelle qui est accusé de nombreuses violences contre les populations civiles. Le gouvernement congolais, mais aussi différents rapports indexent le Rwanda d'appuyer ce groupe armé.