Angola: L'intervention des ravins critiques à Luanda commence bientôt

Luanda — Les travaux d'arrêt des ravins les plus critiques de la province de Luanda commenceront sous peu, après que toutes les conditions techniques et financières pour les travaux respectifs soient déjà remplies, a indiqué lundi, dans cette ville, le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et Logement, Carlos Alberto dos Santos.

Plus précisément, ce sont les ravins du centre de Zango 5 et du quartier Caop C (Viana), ainsi que ceux du quartier Boa Esperança (Cacuaco) et Honga (Talatona), qui mettent en danger la vie de centaines d'habitants et menacent de détruire les infrastructures publiques.

En outre, la liste des points les plus critiques de la capitale du pays comprend également des processus d'érosion sur la route d'accès au Centre spécialisé pour le traitement des endémies et des pandémies (CETEP), à Calumbo (Viana) et sur la route nationale 100 ( Quartier Boa Esperança - Cacuaco).

"Nous avons créé toutes les conditions techniques et financières pour commencer les travaux sur les ravins susmentionnés, il ne manque plus que la préparation des démarches administratives par les administrations municipales, qui devraient résoudre cette situation en moins de temps", a garanti Carlos Alberto dos Santos.

S'adressant à la presse, à l'issue d'une visite sur le terrain des travaux respectifs, le ministre a dit que l'attribution de ces ravins se fera dès que la question administrative sera réglée.

A l'occasion, il a rappelé que l'arrêt de ces érosions fait partie du programme d'urgence pour le confinement des ravins, approuvé il y a deux mois par le président de la République, João Lourenço.

Ce programme, a-t-il poursuivi, comprend le confinement de 742 ravins actifs à l'échelle nationale, avec un budget d'environ 96 milliards de kwanzas, à mettre à disposition de manière progressive.

Selon le ministre, le programme prévoit également que chaque administration municipale ou gouvernorat provincial indique les ravins les plus critiques sur une base trimestrielle.