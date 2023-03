Afrique: L'Angola parmi les trois plus grands producteurs de manioc en Afrique

Huambo — Le chef du Centre régional de leadership pour le manioc de la Communauté de Développement de l'Afrique australe (SADC), Moniz Paulo Mutunda, a déclaré que l'Angola se classe au troisième rang des plus grands producteurs de tubercule dans le continent.

Moniz Paulo Mutunda a fait cette confirmation ce lundi (6), dans la ville de Huambo, lors de ses déclarations à l'ANGOP sur des projets du Centre régional de leadership du manioc de la SADC.

Sans fournir de données générales sur le continent, le responsable indique que l'Angola se situe derrière le Nigeria, qui mène la liste et le Ghana (2e) et devant la République Démocratique du Congo, en ce qui concerne la production de manioc, essentiellement destinée à l'alimentation des familles.

Pour la SADC, l'Angola, qui depuis février de l'année dernière a mis en oeuvre le Programme de productivité agricole pour l'Afrique australe (APPSA), financé par la Banque Mondiale, en vue de renforcer la lutte contre la faim et la pauvreté dans le pays, en particulier, et dans la région de l'Afrique australe, en général, figure parmi les plus grands producteurs.

Moniz Paulo Mutunda a signalé qu'à la suite de ce projet et d'autres étaient en cours sur l'ensemble du territoire national, ajoutant que le niveau de production de manioc dans le pays est actuellement estimé à 14 millions de tonnes/an, avec un rendement de 13 à 14 tonnes par hectare, notamment dans les provinces de Bengo, Bié, Cabinda, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huambo, Luanda, Malanje, Namibe, Uige et Zaire.

Dans cette perspective, il encourage les agriculteurs de se mettre davantage au travail pour améliorer la culture et d'autres variétés résistantes aux ravageurs et à certaines maladies, afin de permettre l'émergence de transformateurs, en tenant compte des dérivés qui peuvent être appliqués dans l'industrie pharmaceutique et pétrolière.

Outre le Centre de leadership du manioc à Malanje (Angola), l'APPSA dispose de centres de leadership régionaux pour le riz au Mozambique, le maïs (Malawi), les légumineuses (Zambie) et les horticoles au Lesotho.