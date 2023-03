Cameroun: Gaël Ondoua raconte ses malheurs en club pour ses positions pro-russes

Footballeur camerounais de talent, le Camerounais Gaël Ondoua est depuis plusieurs semaines cloué sur le banc de touche dans son club Hanovre 96, formation de deuxième division allemande.

Gaël Ondoua est désormais vissé sur le banc de touche. Le joueur qui avait révélé un talent immense avec les Lions indomptables du Cameroun au Mondial Qatar 2022. Pourtant en parfaite santé, le milieu défensif a perdu l'habitude d'être aligné pour les rencontres avec son équipe, Hanovre 96.

Cette situation est, selon lui, une conséquence directe du conflit en Ukraine. Le milieu défensif de l'Hanovre 96 a ainsi accusé le club allemand de le reléguer sur le banc des remplaçants à cause de ses positions pro-russes. Le joueur, qui a grandi en Russie et jouit des deux nationalités, s'est déchaîné dans une tribune publiée par le média sports.ru.

"Il n'y a pas la moindre chance que j'entre sur le terrain cette saison. Je pense que vous en comprenez les raisons. Tout le monde a vu ce qu'il s'est passé après la Coupe du monde. Je suis un joueur inscrit dans le club en tant que citoyen russe. Et je crois qu'une personne devrait toujours avoir sa propre vérité et ses propres positions. Et en ce moment, j'en paie le prix", a martelé le footballeur .

"J'ai ma propre motivation. Comme je n'ai pas le droit de jouer, je dois travailler plus dur et mieux que les autres. Pas un seul exercice ne remplacera les vrais matchs, mais je fais de mon mieux. Et je ne me relâche en aucun cas -parce que je respecte mon métier et que j'ai l'habitude de travailler depuis l'enfance", développe-t-il.

Gaël Ondoua est né au Cameroun, mais il a vécu en Russie depuis son enfance, car son père travaillait à l'ambassade du Cameroun. Dans les effectifs d'Hanovre 96 depuis 2021, il n'a fait que deux apparitions sous le maillot de l'équipe, la dernière remontant au 6 août depuis l'entame de cette saison.