Cameroun: CADIF 2023 - Huawei plus que jamais partenaire du développement de l'économie numérique du pays.

Leader mondial, l'équipementier chinois des télécommunications, HUAWEI, a, du 22 au 24 février 2024, pris part à la 1 ère édition du Central Africa Digital Fair (CADIF). Le Palais des Congrès de Yaoundé a servi de cadre à ce grand événement au cours duquel les stands de HUAWEI Cameroun ont été l'objet de toutes les attractions des institutionnels, des participants et des visiteurs.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère des Postes et Télécommunications, Monsieur MOHAMADOU SAOUDI, représentant personnel de Madame Minette LIBOM LI LIKENG la patronne de cette administration. Le CADIF avait pour fil conducteur, " la contribution de l'économie numérique à l'émergence du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale".

Trois jours durant, les experts du digital, les chefs d'entreprise exerçant dans le secteur, les institutions communautaires et internationales, les institutions financières, les universitaires ainsi que le grand public, se sont intéressés sur les voies et moyens les plus à même de booster l'économie numérique, au profit du Cameroun et de l'Afrique centrale, en vue de leur développement.

Huit panels ont tablé sur différentes thématiques comme l'état des lieux et les enjeux de la cryptomonaie au Cameroun et en Afrique centrale ; le partenariat public-privé pour la mise en oeuvre et la gestion des infrastructures numériques et des supports des technologies nouvelles. Au chapitre des problématiques mises en débat, l'on peut aussi citer celle du développement d'une industrie du numérique au Cameroun et dans la sous-région, ou encore la contribution du digital dans l'intégration régionale.

Madame Edmonde DJIOKENG TEBOH, Directeur des Relations Publiques & Channel chez HUAWEI pour la zone CEMAC

" La présence de HUAWEI qui est un équipementier dans un salon pour le numérique comme celui-ci, signifie que HUAWEI au Cameroun aujourd'hui est l'un des partenaires stratégiques qui a accompagné la plupart des opérateurs, et aussi les entreprises à la digitalisation. Aujourd'hui nous apportons une contribution significative au développement de l'économie numérique, et il n'y a pas de raison qu'on parle d'un salon pour le développement de l'économie numérique et qu'un partenaire comme HUAWEI se permette d'être absent.

Nous pensons que l'économie numérique, comme l'a dit le Chef de l'État Son Excellence M. Paul BIYA il y a de cela quatre ans, la récurrence du sujet sur le digital dans les discours du Président de la République, prouve qu'il s'agit d'un secteur porteur pour l'économie de notre pays, dans sa globalité. Nous pensons qu'à travers cet accompagnement, avec une forte sensibilisation et beaucoup d'actions dans l'économie numérique, nous pouvons toujours rester ce partenaire privilégié pour le Gouvernement camerounais. Cela dit, nous saluons l'organisation de ce Salon qui permet de mettre les acteurs de l'économie numérique au coeur de l'action, afin de porter la vision d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035."

MOHAMADOU SAOUDI, Secrétaire Général du Ministère des Postes et Télécommunications

" HUAWEI est un partenaire stratégique, un partenaire technique pour la plupart de nos opérateurs au Cameroun. Nous pensons qu'il (HUAWEI, Ndlr) a un rôle fondamental, un rôle important parce qu'il livre les équipements, et nous accompagne techniquement. Je pense que c'est l'un des partenaires qui travaille avec tous les opérateurs. Nous accueillons donc HUAWEI comme partie prenante."

Géant mondial en équipements des télécommunications, le Chinois HUAWEI qui est sans doute le meilleur fournisseur qualité des solutions en TIC, est présent au Cameroun depuis 2005. Partenaire stratégique du Gouvernement de la République du Cameroun dans sa politique de développement en économie numérique, HUAWEI Cameroun a activement pris part aux réflexions, notamment sur l'exploitation du potentiel numérique pour la modernisation de l'administration, en vue de l'amélioration du service public. L'impact du numérique en rapport avec le développement du Cameroun et de la sous-région Afrique Centrale et le cadre de confiance pour le développement de l'économie numérique au Cameroun, ont aussi été d'un grand intérêt pour l'équipement chinois des télécommunications.

Par ailleurs, M. OMER FOTSING, Huawei Cameroon Account Responsible qui a pris part au 1er panel a apporté sa contribution en expliquant que : " La digitalisation a des effets directs sur l'économie et sur la société en général. Son importance n'est plus à démontrer. En effet une enquête menée par l'organisme CAICT, Roland Berger en 2020 montre que pour les pays qui s'y sont engagés, leur PIB a été multiplié par 2. Dans ce processus, les gouvernements jouent un rôle très important en tant catalyseur pour cette véritable transformation digitale dont l'impact dans l'industrie, l'efficacité du service public, et la société est direct.

Donc la transformation numérique place au centre l'importance de l'information et des données. Par conséquence, il va falloir modéliser, collecter, intégrer, réguler et sécuriser les données. D'où une institution chargée de gérer les données devra être mise sur pied. Huawei en tant que partenaire stratégique de l'Etat du Cameroun, réaffirme son engagement à apporter son soutien multiforme et surtout des technologies et solutions innovantes pour l'atteinte de ces objectifs ".

D'une solide réputation mondiale, l'expertise de HUAWEI fait des émules. L'équipementier chinois des télécommunications est présent dans plus de 170 pays dans le monde. La firme fournit ainsi des solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud, pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Toute chose qui lui a valu de débattre avec aisance et maestria, sur les thématiques énoncées plus haut.