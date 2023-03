Congo-Kinshasa: Communiqué de presse à l'issue de la visite de travail de M. Emmanuel Macron, Président de la République Française en République du Congo

document

1. A l'invitation de son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, président de la République du Congo, son excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, a effectué une visite de travail, le 3 mars 2023 à Brazzaville.

2. A cette occasion, le président Emmanuel Macron a eu un entretien en tête à tête avec son homologue congolais, au cours duquel les deux chefs d'Etat ont échangé sur les questions bilatérales, régionales et internationales.

3. Les deux chefs d'Etat ont souligné l'excellence et la qualité des relations historiques, d'amitié et de coopération qui existent entre la République du Congo et la République française. Ils ont rappelé la place pleine et entière que Brazzaville, capitale de la France libre, mérite parmi les lieux de mémoires qui comptent pour la France. Ils ont exprimé le voeu que cette histoire soit mieux connue des jeunes générations française et congolaise et ont annoncé le lancement d'un partenariat visant à renforcer la préservation et la valorisation du vaste patrimoine culturel et mémoriel du Congo.

4. Les deux chefs d'Etat ont réaffirmé la richesse et la diversité du partenariat entre nos deux pays, notamment en matière de santé, formation professionnelle, recherche scientifique, soutien aux infrastructures, accès aux services sociaux et promotion des cultures.

5. Le président Denis Sassou N'Guesso a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République du Congo à poursuivre les efforts de réforme dans le cadre du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Il a également sollicité l'accompagnement de la France dans la réalisation du Plan national de développement 2022-2026, en vue de la diversification économique du pays.

6. Au plan multilatéral, les deux présidents ont réaffirmé leur attachement indéfectible au droit international et aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies. Ils ont fait part de leur profonde préoccupation face à la guerre en Ukraine, ses conséquences humanitaires et ses répercussions mondiales, notamment alimentaires, sur les pays les plus vulnérables.

7. Les deux chefs d'Etat ont demandé la cessation immédiate des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont réaffirmé leur ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ils ont salué les efforts régionaux de médiation en faveur de la paix dans la sous-région, ainsi que de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et se sont dits résolus à les accompagner.

8. S'agissant de la crise libyenne, le président Emmanuel Macron a salué l'implication personnelle du président Denis Sassou N'Guesso à la tête du Comité de haut niveau de l'Union africaine, en vue d'oeuvrer à l'organisation de la Conférence de réconciliation inclusive inter-libyenne. Ils ont réaffirmé leur plein soutien à la médiation conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, pour la tenue d'élections présidentielle et législatives en 2023.

9.En ce qui concerne les questions environnementales, les deux chefs d'Etat ont réitéré leurs engagements en faveur de la pleine mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le climat.

10. Ils ont marqué leur volonté d'approfondir leur coopération en matière de préservation des forêts et des tourbières du Bassin du Congo, dans la continuité des actions que les deux pays mènent ensemble et des engagements pris au " One Forest Summit " de Libreville. Ils se sont félicités de la signature, le 3 mars 2023 à Brazzaville, des conventions de financement visant à soutenir des projets agricoles durables, dans le cadre de la lettre d'intention de l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale (Cafi), conjointement signée le 3 septembre 2019, à Paris.

11. Le président Emmanuel Macron s'est félicité de l'annonce faite par le président Denis Sassou N'Guesso, lors de la 27e Conférence des Etats parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27) concernant le lancement d'une Décennie mondiale de l'afforestation.

Fait à Brazzaville, le 3 mars 2023