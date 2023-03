Ile Maurice: Construction de 8 000 maisons - Rs 2,7 M l'unité

On y voit plus clair au sujet de la construction de maisons sociales qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Notamment avec la Private Notice Question du leader de l'opposition qui a suivi, après l'annulation de tous les appels d'offres lancés durant le troisième trimestre l'année dernière. Chaque nouvelle unité coûtera Rs 2,7 millions.

Ainsi, une importante réunion a eu lieu vendredi entre la direction de la New Social Living Development Ltd (NSLD) et des représentants des 14 compagnies qui sont enregistrées au Construction Industry Development Board. Cette réunion s'est déroulée en même temps que le Conseil des ministres approuvait la mise sur pied d'un Fast Track Committee concernant la construction de ces maisons. Ainsi, ces 14 compagnies, qui sont les plus connues et au palmarès peu discutable, ont reçu leur lettre d'intention (letter of intent) pour la construction de 8 000 maisons. En effet, la NSLD a revu à la baisse le nombre de maisons à construire, qui passe de 12 000 à 8 000. Le Design and Build suivra la nouvelle formule décidée par la NSDL.

Après négociation, le coût de chaque unité sera de Rs 2,7 millions. Chaque résidence sera de 60 mètres carrés et comprendra deux chambres à coucher, une terrasse, un salon, une cuisine, une salle de bains et des toilettes avec une fosse septique. Les subventions gouvernementales seront de deux tiers du coût de construction, soit Rs 1,8 million, et le propriétaire sera appelé à payer la somme de Rs 900 000.

Il faut noter que pour les maisons de la National Housing Development Company (NHDC), les subventions gouvernementales se situent entre Rs 1,4 et Rs 1,6 million. Le budget pour la construction de ces 8 000 maisons passe ainsi à Rs 21 milliards. Au début, il était de Rs 12 milliards pour 12 000 maisons mais, avec le coût des matériaux de construction qui a augmenté durant ces deux dernières années, le budget a dû être révisé à la hausse.

La construction sur 46 sites débutera au début du mois de mai. On se souvient que dans un premier temps, 56 sites avaient été identifiés, mais dix d'entre eux ont été considérés comme n'étant pas aptes pour la construction. La NSLD espère que les premières maisons seront livrées en juillet de l'année prochaine et les 8 000 maisons seront prêtes avant la fin de l'année prochaine. D'autant qu'avec la mise sur pied de ce Fast Track Committee, beaucoup d'obstacles seront enlevés car les procédures prennent souvent du temps, avec des demandes de permis auprès plusieurs institutions.

La construction des maisons se fera dans les 20 circonscriptions du pays, mais quelques-unes seront sur un seul site, étant donné l'indisponibilité de terrains. Les lettres d'intention ont été accordées à ces 14 compagnies de construction, avec comme un des critères, leur site de base. Ainsi, si une compagnie est située dans le nord du pays, elle aura des sites dans cette partie de l'île pour construire ces maisons pour éviter tout retard.