Mozambique: Les conflits armés se poursuivent dans le nord du pays et des milliers de personnes fuient

Cabo Delgado — Enlèvements, disparitions, violences sexuelles, destructions de biens, y compris d'écoles, de centres sanitaires et de lieux de culte, sont les principales causes de la fuite de milliers de personnes à la recherche de sécurité, de réunification familiale ou de meilleures opportunités de subsistance.

La situation est particulièrement critique dans le camp de Corrane, qui accueille des personnes déplacées par les violences perpétrées par des groupes armés non étatiques dans la province septentrionale de Cabo Delgado. Ouvert en 2019 dans la province voisine de Nampula, Corrane accueille actuellement environ 7 000 personnes déplacées. Selon l'organe DHPI de la Conférence épiscopale sud-africaine (SABC), "ces personnes tentent de joindre les deux bouts en dépit de l'animosité des habitants qui ont été déplacés".

Depuis cinq ans, les attaques de groupes armés non gouvernementaux dans le nord du Mozambique obligent encore des milliers de familles à quitter leurs terres. Il s'agit d'une escalade de la violence qui a débuté en 2017 et qui continue de se traduire par des attaques dans les villages et les villes et des meurtres de civils. À ce jour, on dénombre plus de 2 500 morts et près d'un million de personnes déplacées, dont 79 % sont des femmes et des enfants. Les violences basées sur le genre, y compris l'exploitation et les abus sexuels, sont des préoccupations majeures pour les femmes, les filles et les garçons déplacés.

Le Mozambique fait partie des pays les moins développés du monde, se classant 185e sur 191 pays selon l'indice de développement humain 2022. Selon des données récentes enregistrées par le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), plus d'un million de Mozambicains sont déplacés à l'intérieur du pays dans la province de Cabo Delgado, également en raison de l'impact dévastateur du changement climatique et des phénomènes météorologiques tels que les cyclones, les tempêtes tropicales et les inondations - Nampula étant l'une des provinces les plus exposées. Outre les personnes déplacées à l'intérieur du pays, le Mozambique accueille également quelque 28 000 réfugiés.

OCHA rapporte que d'ici 2023, la réponse humanitaire dans le nord du pays ciblera 1,6 million des deux millions de personnes qui ont le plus besoin d'assistance et de protection à Cabo Delgado, Nampula et Niassa en raison de l'impact continu du conflit armé, de la violence et de l'insécurité dans la région.