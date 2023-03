Afrique: Employabilité des jeunes - Le CEF renforce les capacités des étudiants au PITCH et CV

C'est dans le cadre la mise en oeuvre de ses activités que le Centre d'Employabilité Francophone de Libreville a récemment initié une formation gratuite à l'endroit des étudiants issus des universités affiliées à l'Agence Universitaire Francophone (AUF). Il s'agissait de préparer ces étudiants à la prise de parole en public, notamment lors d'un entretien d'embauche et à la rédaction d'un CV.

C'est parce que la recherche de l'emploi une fois les études achevées constitue un réel enjeu majeur pour les étudiants que les former à la prise de parole en public et à la rédaction de leurs CV est fondamentale pour ceux-ci. Cette formation a été l'occasion pendant plusieurs jours de donner à ces étudiants les outils utiles pour monter un projet professionnel. Entendons ici, la gestion d'une carrière professionnelle.

Le responsable par intérim du Bureau national de l'AUF, Brice Ondjibou s'est dit satisfait des retours qu'il a eu des participants. Il donne les raisons de cette formation. "On se dit que les étudiants dès lors qu'ils ont leurs diplômes dans les universités, généralement l'accent n'est pas mis sur la rédaction du CV et puis de la prise de parole en public. Donc, pour nous ce sont des formations complémentaires. L'idée c'est de compléter leur cursus avec une attestation où ils apprendraient à rédiger un CV lorsqu'ils se mettront sur le marché de l'emploi."

D'ailleurs, les étudiants disent sortir de la formation enrichie pleinement c'est le cas de Chancella Mvoukiba, étudiante en Sciences économiques plus précisément dans les Ressources naturelles et l'environnement, présidente du club U-verte affilié à l'AUF. " Je sors de là, très enrichie. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, même dans la réduction d'un CV. Il y a des sites qui nous ont été présentés",assure-t-elle.

Elle donne par ailleurs quelques conseils en termes d'erreurs à éviter lors d'un entretien. Il ne faut pas croiser les bras, les jambes, ce n' est pas confortable comme attitude. Ne pas répéter certains mots lors de l'entretien, cela n'est pas bien et vous réduit les possibilités d'être embauché par l'entreprise.

Même chose pour l'étudiant en Ressources humaines de LICENCE 3 et président de la Mutuelle de l'Université polytechnique des sciences appliquées, Hideigerthe Katasan," Personnellement, j'ai eu plusieurs informations complémentaires pour la poursuite de mon parcours professionnel. En plus, j'ai appris comment on rédige son CV professionnel."

De son côté, Verlaine Mve Assoumou le formateur et coach professionnel certifié, a rappelé le contenu de cette formation en précisant que celle-ci était axée essentiellement à la préparation à l'emploi. " (...) Il était question de donner aux étudiants participants tous les outils nécessaires pour bien élaborer leurs CV pour bien se préparer à un entretien d'embauche. Et surtout pour optimiser à trouver et aussi garder un emploi", a-t-il déclaré. La prochaine session aura lieu en avril 2023.