Burkina Faso: Actu vert - Évitons de polluer nos ressources en eaux

La pollution des cours d'eau, rivières, fleuves, mares, etc. du Burkina Faso est légion par le fait des unités industrielles et aussi des activités humaines (usage des produits chimiques, orpaillage...). Toute chose qui a des conséquences fâcheuses sur l'équilibre de l'écosystème.

Les 24 et 25 février 2023, plus de 200 poissons ont été retrouvés morts dans les eaux du marigot Houet à la hauteur du pont à côté du musée communal à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins.

La couleur noirâtre des eaux a conduit les techniciens de l'environnement à avancer l'hypothèse selon laquelle, il s'agit d'une pollution. Selon une source communale, les eaux sales en provenance des unités industrielles de la ville devaient passer par les égouts de l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA).

Malheureusement, ces eaux ont emprunté une autre canalisation pour se déverser dans le marigot, parce que l'un des égouts serait bouché. Ainsi, la pollution a occasionné la mort des " silures sacrés " (ces poissons ont été enterrés sur place selon les rites traditionnels) de ce cours d'eau.

Cet incident n'est pas le premier, car, des années antérieures, ces poissons-chats avaient trouvé la mort par dizaines dans ce marigot. Au-delà du fait que la mort de ces poissons peut être un signe annonciateur de malheur selon certains responsables coutumiers de la région, il ne faut pas perdre de vue le déséquilibre écologique occasionné par " catastrophe ", est interpellateur.

En effet, dans un contexte écologique fragilisé par le changement climatique et socio-sanitaire où la qualité de l'environnement a un lien direct avec les ressources en eau, disposer d'un cours d'eau naturel dans une ville comme Bobo Dioulasso est d'un intérêt majeur, voire salutaire.

Selon les statistiques de 2011 de la Direction générale des Ressources en Eau (DGRE) du ministère de l'Environnement, de l'Energie de l'Eau et de l'Assainissement, le Burkina Faso dispose de 1794 retenues d'eau. Il s'agit des zones humides naturelles et artificielles qui se localisent toutes dans les bassins hydrographiques et dans les réserves forestières et fauniques.

Les cours d'eau objet de menaces diverses

Les zones humides naturelles comportent les fleuves, cours d'eau, lacs, rivières, mares, plaines d'inondation et bas-fonds. Les zones humides artificielles sont les retenues d'eau de barrages (grands et petits réservoirs), les boulis (mares artificielles) et les terres agricoles irriguées.

Cependant, les cours d'eau du Burkina Faso de façon générale sont l'objet de menaces diverses par la faute l'Homme, au point que la nature en fait parfois les frais. C'est le cas par exemple de la pratique de l'agriculture à proximité de ces cours d'eau où les producteurs se servent des produits phytosanitaires comme les herbicides, les insecticides contenus dans les engrais.

Ces produits chimiques pénètrent le sol jusqu'atteindre le cours d'eau. Il y a également la pollution domestique qui consiste à déverser des ordures et des boues de vidange non loin ou parfois dans ces étendues d'eau. Les fleuves qui traversent les sites d'orpaillage ne sont pas en reste. Ces eaux sont pour la plupart du temps pour séparer l'or des détritus utilisés en plus des produits chimiques (mercure, cyanure).

L'eau polluée retourne par la suite dans le fleuve. Conséquence, l'écosystème de ce milieu aquatique se voit perturbé et entraine la mort et même la disparition de certaines espèces qui participent à l'équilibre de ce milieu.

Certes, le Burkina Faso a mis en place des dispositifs institutionnels comme la politique nationale des zones humides. Le pays a même inscrit certains cours d'eau, lacs, mares et rivières sur la liste du site RAMSAR l'obligeant à assurer la protection de ces lieux.

Toutefois, force est constater que de mauvaises pratiques et d'exploitation continuent toujours de polluer ces sites écologiques. Il va falloir que les autorités s'arment de textes juridiques rigoureux pour assurer davantage la protection de ces plans d'eau.