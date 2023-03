Ile Maurice: L'eau d'Aqua Springs serait à nouveau... potable

Les consommateurs d'eau embouteillée de la marque Aqua Springs peuvent à nouveau la consommer. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé, émis hier. "Les analyses effectuées par le Central Health Laboratory démontrent que la qualité de l'eau de la marque Aqua Springs est conforme aux dispositions de la Food Act et que celle-ci peut être à nouveau consommée."

Ce que le communiqué ne dit pas, en revanche, c'est si de nouveaux échantillons ont été prélevés, quand ce fut le cas ni quand les dernières analyses ont été effectuées. Tout comme il ne dit pas non plus quand ont eu lieu les visites de l'inspectorat du ministère à l'unité de production d'Aqua Springs à Montagne-Longue, à part le fait que lesdites visites "n'ont révélé aucune anomalie".

"Contamination en laboratoire"

Pour rappel, le 28 février, le ministère de la Santé interdisait la vente des bouteilles d'eau Aqua Springs en disant y avoir détecté la présence de la bactérie pseudomonas aeruginosa dans des échantillons d'eau analysés la veille, le 27 février. L'entreprise était sommée de stopper sa production.

Vishal Nowbth, le propriétaire et directeur général d'Aqua Springs a remis en doute ce résultat, d'autant plus que les prélèvements de l'inspectorat avaient été effectués le 24 janvier et non le 27 février. Et spécifiant que son entreprise prend toutes les mesures pour éviter les contaminations de son eau embouteillée, il a estimé que ladite contamination pourrait s'être produite au laboratoire central. Thèse que le ministère a balayée d'un revers de main, tout en reconnaissant s'être trompé de date dans le communiqué et que le prélèvement à des fins d'analyses avait été effectivement effectué le 24 janvier et les résultats connus le 27 février. Moins d'une semaine après, l'eau d'Aqua Springs est jugée potable.