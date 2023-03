Ile Maurice: Pamplemousses - Demande de toilettes publiques depuis... 30 ans

Les habitants de Pamplemousses ont une patience d'ange. Cela fait 30 ans qu'ils demandent sans succès des toilettes publiques dans leur village. C'est pour cela que le groupe Reconnaissance du Nord veut lancer une pétition pour sensibiliser les villageois. L'un des membres du groupe fait un constat de la situation. "Il y a deux arrêts de bus fréquemment utilisés qui se trouvent non loin des deux banques centrales. Il y a aussi le bureau de la sécurité sociale où des personnes âgées viennent récupérer leur pension et quatre à cinq écoles. Juste pour dire que c'est un endroit bien actif." Or, il n'y a pas de toilettes publiques et la situation a empiré depuis le Covid-19. "Les commerçants, certes, ne refusent pas de laisser des étrangers utiliser leurs toilettes, mais avec le Covid, les attitudes ont changé."

Le groupe Reconnaissance du Nord accentue donc sa demande. "L'on nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas de terrain disponible. Nous avons contacté le conseil de district, sans résultat. Nous avons suggéré des toilettes mobiles mais l'on nous a fait comprendre que c'était coûteux." Refusant de baisser les bras, les membres ont recherché un endroit et suggèrent un espace libre au poste de police. "Nous avons remarqué un espace où l'herbe sauvage poussait. Si l'on y installe des toilettes, non seulement les gens seront en sécurité, mais elle sera ouverte 24 h/24."

Ils ont aussi adressé une requête aux députés et ministères concernés, le PPS de la circonscription leur aurait même répondu. "Il nous a dit être au courant de la situation et qu'il verrait comment nous aider. Cela fait un an et nous attendons sa réponse." Ils sont allés à la Citizen Support Unit, le 25 avril 2022, et toujours aucune réponse. Face au manque d'intérêt des autorités, ils ont décidé de lancer leur pétition.