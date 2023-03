Afrique: Fahraan Muslun / Médaillé aux jeux de la CJSOI - "Faire du bodybuilding à Aldo Fortress m'a aidé à décrocher l'or"

Farhhan Muslun n'est pas un bodybuilder à proprement parler. Mais il a recours, depuis octobre 2022, à des exercices intenses de renforcement musculaire prodigués par les coaches d'Aldo Fortress. Ajoutée au coaching de Steve Haupt, l'entraîneur de natation de Fahraan Muslun au Cercle des nageurs de Quatre Bornes (CNQB), la préparation reçue à la salle de gym d'Aldo Farla a non seulement permis au nageur de décrocher l'or à deux reprises aux jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'Océan Indien (CJSOI) - du 4 au 11 décembre - mais aussi d'y réaliser des records.

"Les entraînements que j'ai eus à Aldo Fortress ont porté leurs fruits. Je m'y suis inscrit en octobre 2022 afin de pouvoir réaliser des performances en compétition ; bien entendu, les jeux de la CJSOI étaient dans ma ligne de mire. A cette compétition, à Côte d'Or, j'ai remporté, à 17 ans, l'or par deux fois, et ce, tout en réalisant des records dans les catégories d'âge de 17 et 18 ans au 50 dos et au 100 dos (Aux jeux de la CJSOI, à Côte d'Or il a réalisé les records suivants dans les catégories d'âge de 17 et 18 ans : 28 :48 s au 50 dos et 1 :01.98 s au 100 dos) ; grâce aux conseils en nutrition - d'un autre niveau - que m'a donnés Aldo Farla ainsi que les entraînements que j'ai reçus des coachs d'Aldo Fortress, j'ai pu atteindre mes objectifs aux Jeux de la CJSOI en décembre" affirme fièrement Fahraan Muslun, 18 ans, qui prépare actuellement le Higher School Certificate.

Doit-on comprendre que Fahraan Muslun est hyper baraqué comme tout bon bodybuilder ? "Pas du tout", nous dit le sociétaire du CNQB. A ses dires, les coaches d'Aldo Fortress savent quels muscles développer selon la discipline pratiquée par l'athlète. Dans son cas, ils lui ont dit qu'il ne s'agissait pas de devenir musclé comme un culturiste de carrière mais de renforcer son corps et les muscles spécifiques qui lui seraient utiles dans l'eau. "Je fais des exercices pour développer le dos, les épaules ainsi que les jambes, pour m'aider à me propulser dans l'eau. J'avais des entraînements en gym avant de venir à Aldo Fortress mais pas de cette intensité. A mon avis, c'est intensité qui fait la différence dans tous les sports. Ce type d'entraînement à la salle de gym est très important. Cela m'a aidé à avoir de la force, à améliorer ma condition physique et à me développer mentalement pour avoir de meilleurs résultats dans l'eau" explique le double médaillé d'or aux Jeux de la CJSOI.

A noter que Steve Haupt, son entraîneur de natation au CNQB est au courant de ses entraînements à la salle de gym d'Aldo Farla. Faisant confiance aux coaches d'Aldo Fortess, il sait que son protégé a besoin d'exercices spécifiques pour le renforcement musculaire. Mais en ce qui concerne les sessions dans l'eau, c'est lui qui continue à l'aider .

Est-ce qu'Aldo Farla, qui a été Mr World 2017 à Mexico City, Mr World 2018 à Vincenza, Italie et Mr Universe 2018 au Portugal, est en train de changer de vocation ? S'occupe-t-il d'autre chose que de bodybuilding ? Selon Aldo Farla, sa salle de fitness voudrait élargir son champ d'activités à plusieurs disciplines et ne pas se limiter qu'au bodybuilding. "J'ai eu la preuve que tous les athlètes que j'ai préparés pour le haut niveau (nageurs, basketteurs, handballeurs) après deux ou trois mois chez nous, s'étaient complètement transformés, notamment au niveau de leurs performances. La personne qui fait le bodybuilding en parallèle avec son sport aura toujours un avantage sur les autres".

En ce qui concerne Farhaan Muslun, il considère qu'il n'était pas le même nageur avant de faire les séances de renforcement musculaire à Aldo Fortress. "Quand. Farhaan est venu me voir en octobre, il m'a fait comprendre qu'il devait se préparer pour les Jeux de la CJSOI en décembre 2022. J'ai tout de suite commencé à travailler sur la base même. Il fallait que Farhaan revoie sa morphologie, qu'il élimine du gras pour qu'il soit plus léger dans l'eau et qu'on l'aide à construire du muscle, pour le rendre plus puissant encore dans la piscine. On a pu constater les résultats lors des Jeux de la CJSOI".

Evidemment, à Aldo Fortress, une telle préparation présuppose que les coachs connaissent bien l'anatomie humaine et que les entraînements soient adaptés aux besoins des athlètes selon leur discipline. C'est le cas pour Farhaan (dos, épaules, jambes) mais aussi pour des volleyeuses de l'élite qui viennent de s'inscrire dans la salle de gym située à Curepipe. Finalement, la vocation première d'Aldo Fortress, aujourd'hui, est de permettre à plusieurs sportifs d'élite - indépendamment de leur discipline - de réaliser de meilleures performances lors des compétitions.

Entraînements à Aldo Fortress et au CNQB

Le nageur a trois sessions d'entraînement par semaine à Aldo Fortress : le lundi, le mercredi et le vendredi de 7h30 à 8h30. "Quand des compétitions sont prévues, je n'ai pas d'entraînements intenses mais seulement des mouvements à faire (pas d'haltères en main) pour garder les muscles actifs pour la compétition" dit le doublé médaillé d'or en dos aux Jeux de la CJSOI. A noter que cela fait 14 ans qu'il est au CNQB. En ce moment, il s'entraîne six fois par semaine en natation. Le mardi, le mercredi et le jeudi de 15h15 à 17h à Pavillon. Le lundi et le vendredi, il y va de 18h à 20h.

Activités proposées

Au deuxième étage du Manhattan Mall à la rue Lees, Curepipe, Aldo Fortress propose plusieurs activités au public. Certes, il est le lieu privilégié pour ceux qui veulent concourir dans des compétitions de bodybuilding. Mais Aldo Fortress n'est pas seulement là pour les amoureux du culturisme. La salle de gym offre aussi des sessions de fitness, d'aérobic ou de hit (cardio). Il assure aussi le suivi du progrès physique des clients individuellement (masse musculaire, graisseuse etc) et faisons des 'master classes' pour les dames.