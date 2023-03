Congo-Brazzaville: Peinture - Rahim Lascony rend hommage aux femmes à l'IFC

L'artiste peintre congolais Rahim Lascony rend hommage aux femmes et à sa culture à travers son exposition intitulée "Le regard de l'espoir", une série de peintures multicolores et attirantes visibles à l'Institut français du Congo (IFC) depuis le 9 février dernier.

Première exposition de l'artiste en solo, "Le regard de l'espoir", qui prendra fin le 25 mars, est constitué de 26 tableaux acryliques sur toiles de différents formats allant de 40 cm x 35 cm à 170 cm x 126 cm. Pour cette exposition, Rahim Lascony a exploré les techniques picturales comme la couture, le tricot et le collage. Il a fait usage de divers matériaux recyclés. Pour traduire la poésie des expressions, par exemple, il compose les visages avec des tissus colorés, en particulier le pagne. Le peintre passe aussi par le dessin et fait des fresques ainsi que des installations temporaires.

A travers cette exposition multicolore, Rahim Lascony peint et transmet le regard des personnes qu'il a croisées sur son chemin, dans le quartier populaire de Bacongo, à Brazzaville où il a grandi. Il peint et transmet particulièrement le regard des femmes. Dans l'exposition on trouve, par exemple, la série "Ba mama moziki" (société des femmes) qui représente des femmes passionnées de mode et de savoir-vivre, des femmes qui ont pu se faire une place dans la Sape (Société des ambianceurs et des personnes élégantes), un mouvement autrefois réservé à la gent masculine. Des femmes " qui ont été très présentes durant sa jeunesse et qui incarnent une esthétique typiquement congolaise à travers la sophistication du pagne ". L'artiste confie "être touché par leur résilience et leur force à revendiquer leurs droits et leurs libertés, dans un contexte où cela n'est pas toujours évident".

Dans "Le regard de l'espoir", il y a aussi la série "Les vieux du quartier" inspirée d'une génération d'anciens rencontrés dans son quartier, en majorité les acteurs de la Sape. Sur les tableaux, le peintre se remémore les rencontres des sapeurs qu'il observait souvent les dimanches se déambulant sur les voies publiques de Bacongo avec leurs vêtements colorés, les cravates assorties et autres accessoires pouvant permettre de se démarquer des autres.

A travers cette exposition qui retranscrit la notion de l'espoir, Rahim Lascony rend hommage à sa culture et à la femme en général, particulièrement à la Congolaise, en ce moment où elle célèbre sa Journée internationale, le 8 mars, et le mois de mars considéré comme le sien.

Notons que c'est en 2016 que Rahim Lascony s'est découvert une passion pour la peinture, après sa rencontre avec le peintre Van Andréa, son mentor et initiateur en la matière. L'artiste est passé par l'Ecole de peinture de Poto-Poto avant de se retrouver aux ateliers Sahm. Rahim Lascony a participé à plusieurs résidences et a déjà exposé ses oeuvres au Congo à l'IFC, au musée cercle africain de Pointe-Noire et à l'étranger.