Ile Maurice: Une fiole de nicotine liquide et huit gadgets contenant du cannabis saisis

Le 24 fevrier, à l'aéroport SSR. Sur le vol EK 701 en provenance de Dubaï, une fiole de nictoine liquide de 60ml portant le label NYX Laggon et huit gadgets utilisés pour le vapotage de cannabis, où la consommation se fait par inhalation ou tamponnage, sont découverts. Le colis une fois vérifié par les officiers de la Mauritius Revenue Authority, a été saisi par les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) pour une livraison contrôlée.

Ils étaient adressés à un dénommé Hansley R., âgé de 22 ans et habitant Glen-Park, Vacoas. Une livraison contrôlée a été ordonnée par l'unité de l'ADSU de l'aéroport le 3 mars où il a été arrêté ainsi qu'un dénommé Shivanen S., un habitant de St-Julien de 23 ans et terminal officer à la Cargo Handling Corporation. Les deux suspects ont été arrêtés une fois qu'ils sont venus récupérer le colis à Plaisance Airport Transport Services. Après leur arrestation sous une charge provisoire d'attempt to possess cannabis for the purpose of distribution, leurs maisons ont été fouillées à Glen-Park et St-Julien respectivement par les officiers de l'ADSU mais rien d'incriminant n'a été retrouvé chez eux.