Congo-Kinshasa: Ciné-débat - 'L'empire du silence' à l'affiche à la cathédrale de Kinshasa

La projection prévue le 9 mars à 18h 00 dans la salle paroissiale, en présence du réalisateur Thierry Michel, va marquer le point de départ de la troisième tournée congolaise du documentaire "L'empire du silence" à travers quatre provinces.

Le ciné-débat organisé à la cathédrale Notre-Dame du Congo jeudi vaudra bien le détour. Déjà, aux dires de Thierry Michel, " l'Eglise et l'évêché ont mobilisé tout le clergé kinois, le comité des laïcs chrétiens et les intellectuels catholiques " autour de cette soirée. La paroisse de Lingwala accueillera la première projection en cité de "L'empire du silence". Il semble que le moment est bien choisi pour passer le message du film qui clame " Justice pour le Congo " et invite les Congolais à compter sur eux-mêmes pour se tirer d'affaire. En effet, dans le contexte actuel, la guerre persistante dans l'Est exacerbée avec la prise de Bunagana notamment n'en finit pas de troubler les esprits. La période pré-électorale qui, on le voit bien donne lieu à une pré-campagne qui se fait à qui mieux-mieux, justifiée par l'enrôlement en cours, choque plusieurs sensibilités. Plus personne ne se leurre, il n'y a rien à attendre de la communauté internationale, "L'empire du silence" le dit. Il va éclairer les esprits là-dessus et sur les plus grandes questions dont l'impunité qui semble échapper au registre des impératifs pour le revirement visant le redressement de la République démocratique du Congo agonisante.

Plusieurs de ceux qui ont vu le film lors de ses projections précédentes au Palais du peuple, puis au Centre Wallonie-Bruxelles, avaient souhaité sa projection en cité. Les enjeux politiques du moment, avec les élections qui pointent à l'horizon, laissent croire que la vue de "L'empire du silence" ne sera pas sans conséquence. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la présence de Denis Mukwege, pressenti ou du moins jusqu'ici souhaité comme candidat président, va rajouter à l'intérêt qu'on va lui porter. En effet, il sied de rappeler que le discours du célèbre Prix Nobel congolais qui ouvre et clôture le documentaire résonnera encore plus. Son indignation, qui est celle de toute une population meurtrie, désemparée et vouée quasiment à elle-même, ajouter à cela son engagement et sa lutte pour un meilleur lendemain, suscite un espoir perdu. Entamée, la confiance du peuple semble de plus en plus reposer sur celui qui s'acharne au travail. Un exemple comme on n'en voit pas parmi les actuels politiciens. Dès lors, comme se l'imagine Thierry Michel, à n'en pas douter, " la question de sa candidature se posera lors du débat ". Pas l'ombre d'un doute que le débat aille dans le même sens le lendemain, le 10 mars. Après l'Eglise catholique, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication organise aussi une projection dans salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à 16h00.

Kananga, Kolwezi et Lubumbashi

Quant au reste de la tournée du film, Thierry Michel a confirmé au "Courrier de Kinshasa" sa présence à chacun des ciné-débats organisés autour de son documentaire. Notons que la programmation de "L'empire du silence" va se poursuivre à Kananga, Kolwezi et Lubumbashi. Tout de suite après Kinshasa, cinq dates s'alignent, du 11 au 15 mars à Kananga. Le 11 mars, de 16 h à 19h, clergé, religieux, religieuses, laïcs engagés, grands jeunes et adultes du quartier seront réunis à Thabor pour la première projection de la contrée. Toutes les autres sont prévues de 15 h à 18h. Le 12 mars, le Lycée Buena Muntu sera exceptionnellement ouvert aux élèves en préterminale et terminale. Le 13 mars, étudiants, professeurs et gens du quartier sont invités à participer au programme de l'Université Notre-Dame du Kasayi. La paroisse Saint Kalemba Mulumba invite, quant à elle, la population de Nganza à s'y rendre le 14 mars. Le barreau de Kananga organise aussi pour sa part un ciné-débat dans ses murs le 15 mars. Elle sera suivie d'une conférence de presse où députés, politiciens, journalistes sont appelés à se joindre à la magistrature pour y prendre part.

Kolwezi a prévu une séance unique. "L'empire du silence" est programmé le 17 mars à 16h dans la Salle Manika de l'Assemblée provinciale. La ville de Lubumbashi, quant à elle, accueillera le film les soirées du 20 au 23 mars. Le 20 mars, il sera projeté à 18h au Bâtiment du 30 juin de l'Assemblée provinciale. L'Université de Lubumbashi s'est associée à l'Université Horizon pour l'organisation du ciné-débat du 21 mars et tiendra une seconde à 17h30 dans la salle du barreau. Le 22 mars est prévue une soirée au Golf Club à partir de 17h et l'archevêché organise le dernier rendez-vous le 23 mars à la même heure.

Signalons, par ailleurs, que récipiendaire du "Prix Humanum" de l'Union de la presse cinématographique belge, "L'empire du silence" était nominé pour le Magritte du meilleur documentaire 2023 en Belgique.