Congo-Brazzaville: Arts de scène - L'IIT Congo restitue les assises de Fujairah

Après avoir participé au 36e Congrès mondial de l'Institut international du théâtre (IIT) qui a eu lieu du 20 au 25 février à Fujairah, ville voisine de Dubai, aux Emirats arabes unis, Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, président national de l'IIT Congo, a animé le 4 mars au musée Cercle africain un point de presse sur la participation congolaise à ces assises et leurs retombées.

Aux côtés des différentes délégations venues des cinq continents, Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah a représenté le Congo au sommet mondial du théâtre, de la danse et des arts de scène qui s'est tenu sur le thème " Réunir pour les arts de la scène et l'humanisme ". Ainsi, il a présenté le rapport d'activités menées par le Centre IIT de la République du Congo de 2017 à 2022. Des activités dominées par l'organisation annuelle du Festival international du théâtre et des autres arts de la scène.

A Fujairah, le délégué congolais a également pris part au comité international des dramaturges ainsi qu'aux différentes conférences et ateliers organisés durant les cinq jours des travaux. Aussi a-t-il assisté à la journée réservée au tourisme organisée en marge des assises et aux différentes élections qui ont eu lieu au niveau international.

" En présentant l'anthologie des auteurs congolais sur le coronavirus initié par l'IIT Congo Brazzaville, la louable idée a séduit l'IIT Inde qui n'a pas hésité, par le biais de son président, à nous inviter à conduire un projet similaire dans son pays. Plusieurs formations, bourses et des participations aux différents festivals sont les autres opportunités dont peuvent jouir les adhérents et membres de l'IIT ", a-t-il ajouté.

Au cours de la rencontre, il a été également ouvert l'adhésion des nouveaux membres de l'IIT. " Que les artistes excellant dans les arts de la scène, les communicateurs, les amoureux de la culture et des arts adhèrent à l'IIT et profitent des avantages qui en découlent quand on est membre ", a invité Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah.

Le lancement officiel de la 6e édition du Festival du théâtre et des autres arts de la scène prévu du 27 au 29 mars à Brazzaville, et du 29 mars au 1er avril à Pointe-Noire, a été fait aussi lors de ces échanges. " Panorama du théâtre congolais " est le thème de cette édition.

L'IIT a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de ses fondateurs était de construire une organisation qui soit en cohérence avec les objectifs de l'Unesco sur la culture, l'éducation et les arts, et qui concentre ses efforts sur l'amélioration du statut de tous les membres des professions des arts du spectacle. Ils envisageaient une organisation qui crée des plateformes d'échange international et pour l'engagement dans l'éducation des arts de la scène, pour les débutants et les professionnels ainsi que l'utilisation des arts de la scène pour la compréhension mutuelle et la paix. Aujourd'hui, l'IIT est la plus grande organisation au monde pour les arts de la scène, avec plus de 90 centres répartis sur tous les continents.

Signalons que la 37e édition du Congrès mondial de l'IIT aura lieu en septembre 2024, en Belgique.