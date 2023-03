Madagascar: Caravane médicale - Près de trente mille bénéficiaires des prestations de santé

Felana Raivonirina Felamboahary Maminiaina, 36 ans, attend son tour assise par terre devant le stand des consultations externes du stade Andranomena, hier. Sortie de l'hôpital depuis quelques semaines, elle a couru dès qu'elle a entendu que des consultations gratuites avaient lieu.

" À cause d'un kyste, j'ai été hospitalisée. Il ne m'ont pas opéré mais je dois acheter des médicaments pour pouvoir aller mieux", témoigne-t-elle. Cette mère de famille a profité des consultations gratuites pour suivre son état de santé après l'hospitalisation. " Je dois encore acheter beaucoup de médicaments, en plus d'une injection. Ça coûte au total environ 150 000 ariary et je n'ai pas cette somme. J'espère que je pourrai en avoir ici", enchaîne la mère de famille. Une longue file d'attente persiste devant presque tous les stands et les cliniques mobiles présents hier. Certains patients ont attendu des heures avant d'être pris en charge. " On était là depuis 8h du matin. Là on n'est pas encore pris, et il est 14h", se plaint Maminiaina.

Bilan positif

Comme Maminiaina, des centaines, voire même plus, ont couru pour recevoir les soins et dépistage gratuits. C'est le cas de Nirina Rasoarimalala. " J'ai cette maladie depuis deux semaines. Je suis déjà allé chez un médecin et il m'a recommandé de faire des analyses et une radiographie. Faute de moyens, on n'a pas pu payer la radiographie. C'est une aubaine de pouvoir la faire gratuitement pendant cette caravane médicale", indique Nirina Rasoarimalala qui est affaiblie par la maladie.

Après Avaradrano et Atsimondrano, la caravane médicale s'est poursuivie dans presque les six arrondissements de la capitale. Dix-sept participants étaient présents lors de cet événement et les dernières journées sont prévues au Stade Mahamasina pour ce jour et demain. Jusqu'à hier, les besoins en soins et dépistages étaient énormes. Tous les stands sont pris d'assaut par les personnes désireuses de connaître leur état de santé. Jusqu'au cinquième jour, près de vingt-cinq mille personnes ont reçu des prestations et des milliers de consultations externes ont été répertoriés par l'association Fitia.

Pour le cinquième arrondissement qui s'est déroulé dans le Stade Malacam hier, près de deux cents personnes ont effectué un dépistage du diabète. Mis à part les stands dédiés aux soins de santé, des centaines de VBG ont été identifiées.