Madagascar: Route d'Amborovy - L'accès à la RN 54 ouvert dans quinze jours

Les travaux de réhabilitation de la route nationale n°54 sont achevés depuis la semaine passée. Elle sera officiellement ouverte à la circulation dans deux semaines.

Juste le temps de pause technique de vingt et un jours pour que le béton se consolide et la route nationale 54 réhabilitée sera ouverte à la circulation dans quinze jours. C'est-à-dire à partir de la station Galana à Tsaramandroso jusqu'au croisement de Mazava huile, en passant par la Jirama à Amboaboaka. Il était temps car la grogne a commencé à monter de la part des usagers de cet axe, venant d'Amborovy et d'Ambondrona. Les éternels embouteillages sont devenus insupportables pour tout le monde. Beaucoup d'encre a coulé depuis fin septembre, date de début du chantier. Des perturbations au niveau de la circulation des usagers de cette route ont été constatées durant plusieurs mois. " À croire qu'on vit dans la capitale.

C'est pire qu'à Antananarivo. Nous devons quitter Amborovy dès 6 heures du matin, à 8 km de la ville de Mahajanga, pour éviter d'être pris dans les bouchons à Mahavoky-avaratra, vers le croisement du bloc administratif. À midi, nous devons également attendre jusqu'à 13 heures pour revenir, alors que nous sommes encore obligés encore de revenir vers 14h30 au bureau. C'est vraiment la pagaille en plus car aucun élément de la police communale n'est présent pour règlementer la circulation, surtout à Mahavoky-atsimo ", déplore une employée de bureau.

De trois à six mois

Et pourtant, le chantier n'a concerné qu'une petite portion, de 700 mètres, à réhabiliter commencer, à partir de la station d'essence Galana à Tsaramandroso jusqu'au croisement de Mazava huile. C'était l'entreprise Efam qui a obtenu le marché. La durée des travaux était de trois mois à l'initial, soit avant la période des pluies. Mais à cause d'un problème financier, les travaux ont accusé un grand retard. Au total, ils ont duré six mois. Et la déviation vers Betamanga jusqu'à Mahavoky- atsimo a été utilisée depuis le mois d'octobre jusqu'à ce jour. Cet axe est très fréquenté et il est surtout la porte d'entrée de la ville de Mahajanga pour ceux qui débarquent à l'aéroport international d'Amborovy. Malheureusement, il a fallu beaucoup trop de temps pour terminer la réhabilitation.