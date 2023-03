Afrique: Championnat d'Afrique des nations, La CAF donne raison au Maroc pour sa non-participation et rejette les plaintes de l'Algérie

Le Maroc vainqueur du CHAN 2020

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF), a donné samedi, raison à la Fédération royale marocaine de football (FRMF), pour sa non-présentation en Algérie au dernier Championnat d'Afrique des nations (Chan), et a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la Fédération Algérienne de football (FAF).

" Après délibérations et examen des preuves, y compris un certain nombre de correspondances entre l'Algérie, le Maroc et la CAF, le Jury Disciplinaire a conclu que la Fédération Royale Marocaine de Football n'a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, et en tant que tel aucune sanction de quelque nature que ce soit n'est imposée à la Fédération Royale Marocaine ", a précisé la CAF dans son communiqué de presse.

Ainsi, à la lumière de cette conclusion, le Jury disciplinaire de la CAF a également rejeté la demande de dommages et intérêts de l'Algérie, se plaignant d'avoir engagé plusieurs dépenses de réservations des bus, hôtel, et autres exigences pour l'accueil de la délégation marocaine, mais qui n'est jamais arrivée. Le Maroc devait le dédommager. Non, pas question pour la CAF qui estime que toutes les conditions étaient donc réunies pour que le Royaume chérifien ne vienne pas prendre part à cette édition du CHAN.

Le Jury disciplinaire a donc considéré qu'il ne devait pas retenir la responsabilité du fait d'autrui à la Fédération Algérienne de Football, et que les dispositions de la responsabilité objective ne pouvaient pas être prévues. Et ces responsabilités ne devraient pas s'appliquer après la déclaration faite par M. Zwelivelile Mandela lors de la cérémonie d'ouverture du CHAN.

Toutefois, le Jury Disciplinaire de la CAF a émis un rappel formel à toutes les associations nationales, y compris la FAF, pour qu'elles soient conscientes que les dispositions de la responsabilité du fait d'autrui et de la responsabilité objective peuvent à l'avenir être appliquées à la suite de toute déclaration politique ou autre faite par un tiers lors d'une compétition ou d'un événement officiel de la CAF.

Pour rappel, le Maroc qui est était prêt pour se rendre en Algérie, avait vu les autorités algériennes refuser l'accès à son avion de la compagnie Royale air marocain (RAM), de survoler son espace aérien pour des raisons politiques. L'Algérie avait alors proposé au Maroc de prendre tout autre avion sauf le RAM, pourtant son transporteur officiel. En plus, les autorités algériennes avaient demandé à la délégation marocaine de ne pas passer directement à Constantine, où leur équipe était basée dans le groupe C, mais de commencer d'abord par atterrir à Alger. Dans cette série de difficultés, le Maroc qui voulait à tout prix y aller, a associé la CAF pour solliciter sa médiation mais en vain. L'Algérie est restée égale à elle-même, et le Maroc a finalement décidé de ne plus se rendre. A la suite de la déclaration faite lors de la cérémonie d'ouverture du CHAN le 13 janvier 2023, la CAF va saisi le Jury Disciplinaire pour complément d'enquête approfondie de tous les éléments.