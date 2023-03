Congo-Kinshasa: Satisfait des avancées enregistrées dans le secteur de l'éducation, EPST - Félix Tshisekedi ordonne la mise en place des stratégies non-compromettantes des efforts en cours

Le Président de la République est revenu, au cours de la quatre-vingt-neuvième réunion du conseil des ministres tenue vendredi 3 mars 2023, sur la situation qui prévaut au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique (EPST). Le Chef de l'Etat se réjouit, en effet, du niveau de l'Enseignement Primaire en RDC, et donne une note de satisfaction sur les actions menées par le Gouvernement pour rencontrer les attentes du banc syndical et des établissements scolaires.

Le Chef de l'Etat a également salué les efforts qui sont en train d'être déployés pour payer rapidement le deuxième palier de la prime de gratuité et pour s'acquitter régulièrement de la prime de brousse, indique le porte parole du gouvernement dans sa lecture du compte rendu. " Tous ces efforts devront rassurer les partenaires éducatifs et consolider la gratuité de l'enseignement primaire, devenue le socle de l'éducation de base de la jeunesse Congolaise ".

Selon le ministre de communication et médias, le Président de la République a demandé au Premier Ministre, au Ministre d'Etat, Ministre du Budget, au Ministre des Finances et au Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, chacun en ce qui le concerne, de prendre des mesures diligentes pour l'apurement d'arriérés des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 afin de ne pas compromettre les efforts en cours et de garantir la réussite de la présente année scolaire et de l'organisation des prochaines épreuves certificatives.

Par ailleurs, en vue de promouvoir le dialogue social permanent entre le

Gouvernement et le banc syndical de l'Enseignement Supérieur et Universitaire ainsi que de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, le Premier

Ministre a été encouragé à mettre diligemment en place le Comité Permanent de Suivi et d'Evaluation des Accords de la Commission Paritaire d'avril 2022 conclus à Bibwa.