Congo-Kinshasa: 8 mars 2023, RDC - Linda Kabombo invite les femmes à l'éveil de conscience

"Femme, lève-toi et impacte ta génération", tel était le thème de la deuxième édition du Forum international sur l'éducation et la formation des femmes organisé par l'association "Femme force motrice". Au cours de cette journée de réflexion, de formation et de partage d'expérience, plusieurs thèmes ont été abordés pour réveiller la femme afin qu'elle comprenne qu'elle a des devoirs et des droits dans la société.

Il s'agit de l'acceptation et la découverte de soi, l'entrepreneuriat face aux enjeux socio-économiques de la RDC, la création d'entreprise et financement et l'éducation complète à la sexualité. L'activité s'est déroulée, vendredi 3 mars 2023, à l'hôtel Rotana en présence de Chantal Mulop, Conseillère du Chef de l'Etat en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes, de la présidente et fondatrice de l'association, Linda Kabombo ainsi que plusieurs autres invités.

Selon Linda Kabombo, les femmes RD Congolaises, faute de formation, deviennent de plus en plus passives face à leur devenir. Il fallait donc une personne pour leur rappeler qui elles sont, quelles sont leurs responsabilités, leurs capacités, et ce que la société attend d'elles, a-t-elle fait comprendre. C'est dans le même contexte que les panelistes ont expliqué aux femmes les méthodes pour devenir autonomes à travers, entre autres, l'entrepreneuriat.