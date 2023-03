Congo-Kinshasa: Elections 2023, l'élue de la N'sele s'est acquittée de son devoir civique , MSC - L'Honorable Frida Munshy mieux outillée pour donner un deuxième mandat à Félix Tshisekedi

L'Honorable Frida Munshy est en ordre de bataille pour les élections 2023. Elle mobilise pour un deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de son enrôlement pour l'obtention de sa carte d'électeur et d'identification dans la commune de la N'sele, son fief électoral, elle a apporté un message important aux potentiels électeurs du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), de Laurent Batumona, le Conquérant, en particulier, et à la population de manière générale. Elle vise la participation accrue des femmes dans les institutions, à travers les élections de 2023. Avec l'obtention de sa carte d'électeur et la foule impacte qui l'a accompagné, composée des Associations et personnalités, l'Honorable Frida Munshy s'est dite mieux outillée pour faire face aux défis qui les attendent sur l'échiquier politique congolais. Par ailleurs, elle a salué les efforts de l'Honorable Laurent Batumona qui ne cesse d'encourager la participation massive de la femme aux prochaines élections.

C'est du moins son point de vue. " Loin d'être un simple acte pour remplir un devoir civique, cette démarche est une prise de consciente sur le rôle de la femme du MSC de voter pour être dans les instances de prises de décisions. Nous sommes engagés à relever les défis de l'atteinte des objectifs du Mouvement de Solidarité pour le Changement. A partir de ce moment nous, femmes politiques du MSC, nous nous engageons à participer pleinement dans tous les aspects du processus électoral et des organes politiques, à savoir : poser nos candidatures à des postes politiques et participer de façon significative dans tous les aspects des sphères civiques et politiques ", a-t-elle exprimé.

L'engouement et l'effervescence ont enregistré la même densité dès son arrivée jusqu'au centre d'enrôlement. A l'intérieur de la salle, Frida Munshyest passée par toutes les étapes pour obtenir sa nouvelle carte d'électeur. La joie s'est dessinée sur son visage, elle a désormais la pièce de décision sur l'avenir de son pays.

Répondant à une question d'un journaliste qui voulait savoir pourquoi Frida Munshy s'est enrôlée à l'école Belone de Bibua. Cette dernière a répondu en ce terme : " La charité bien ordonnée commence par soi-même, Tshangu c'est mon fief, j'ai grandi à Tshangu, c'est ici que j'exerce mes activités pour soutenir mes compatriotes. J'ai décidé de m'enrôler dans cette commune pour donner l'exemple aux autres".

En effet, c'est le samedi 25 février à la mi-journée, que l'impatience ne cessait de monter depuis des semaines à Tshangu où la population attendait pour voir celle que l'on appelle maman sociale. Quand le coup de sifflet a confirmé l'arrivée de l'Honorable Frida Munshy à Bibua, c'est tout Tshangu qui s'est mobilisé comme un seul pour l'accueillir et l'accompagner au centre d'enrôlement pour l'obtention de sa carte d'enrôlement et d'identification pour la bataille de la conquête du pouvoir. Cet exercice citoyen s'est achevé avec la présentation de la carte d'électeur pour les élections de 2023 par lequel Frida Munshya reconnu la voie qui va conduire au deuxième mandat de Félix Tshisekedi.

La femme du social a encore dévoilé son coeur généreux, sa communion fraternelle en se plongeant dans la marée humaine qui l'attendait pour une marche de plus de 5 kms jusqu'au partage d'un peu de limonade.

Frida Munshy a témoigné sa grandeur et sa popularité à Tshangu.