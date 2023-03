Congo-Kinshasa: Octroi de visa USA-RDC - Félix Tshisekedi charge une équipe pour des discussions avec les responsables américains

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de responsabiliser une équipe de son cabinet, en connivence avec le Gouvernement de la République, à entamer des discussions avec les Etats-Unis d'Amérique sur les préalables de la réciprocité d'octroi de visa entre les deux Etats. Ce, dans le souci de renforcer la coopération bilatérale et d'assouplir certains mécanismes notamment, dans la circulation des personnes.

Selon le compte rendu de la quatre-vingt-neuvième réunion du conseil des ministres tenu vendredi 3 mars 2023, cette équipe a travaillé ensemble avec la représentation diplomatique américaine pour suivre le traitement des demandes des visas pour les officiels de toutes les Institutions de l'Etat et/ou les Ordres de Missions au cours de deux dernières années.

En effet, ladite équipe a rendu compte des récentes évolutions de ces discussions, particulièrement pour ce qui est de la réciprocité dans l'octroi des visas. "Il résulte des conclusions de ce travail que les États-Unis d'Amérique viennent d'annoncer que les visas de types A et G qui sont généralement octroyés aux officiels Congolais, auront dorénavant une validité de deux (2) ans", lit-on dans le compte rendu du porte-parole du gouvernement.

Des efforts diplomatiques louables !

Ceci démontre que les efforts soutenus dans le domaine diplomatique visant le retour de la République Démocratique du Congo, comme État, sur l'échiquier international sont à même de donner des résultats notamment, dans le sens de permettre aux Congolaises et Congolais de retrouver leur dignité d'antan, indique le ministre.

A ce propos, le Président de la République a demandé à son cabinet, au Ministère des Affaires Etrangères et à la Direction Générale de Migration (DGM) de se réunir au plus tôt afin de poursuivre les discussions avec la partie américaine et de parvenir à établir les modalités de l'application de cette règle de réciprocité en matière des visas pour les officiels américains qui visitent la République Démocratique du Congo. Ce, dans le souci de capitaliser et de consolider ces acquis.

Il y a lieu de souligner que, rapporte le porte-parole du gouvernement, ces dernières discussions devraient aussi inclure les visas touristiques et d'études pour les Congolaises et Congolais, d'une part, et la réciprocité pour les américains, d'autre part.