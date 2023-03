Congo-Kinshasa: Fohuma en action, Binza-Méteo - Hubert Mamba dote les artisans immobiliers des installations hygiéniques modernes

Dans le souci de pérenniser la vision chère au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'améliorer les conditions de vie sociales des congolais, Hubert Mamba, président de La Fondation qui porte son nom, a procédé, vendredi 3 mars 2023, à l'inauguration des installations sanitaires du site des artisans mobiliers de Binza Météo. Nouvellement rénovées par ses fonds propres, Albert Mamba a, à travers ce geste de bonne volonté, soulagé plus de 5000 personnes qui travaillent dans cet espace.

Comme l'année passée, La Fondation Hubert Mamba (FOHUMA), sous la férule de son initiateur, est venue à nouveau à la rescousse des artisans des mobiliers de Mbinza. Après ses dons de plus de Mille (1000) tôles et une enveloppe consistante pour la reconstruction de leurs maisons calcinées par l'accident, cette fois-ci, il revient avec un geste de plus. Les installations sanitaires qui étaient impraticables et dans les conditions inhumaines peuvent, aujourd'hui, être réutilisées. "C'est la deuxième fois que nous venions ici dans le cadre de notre association pour assister nos frères de Binza Météo. La première fois, c'était lorsqu'une catastrophe a eu lieu ici, et à l'occasion de laquelle les meubles de nos artisans d'ici ont été consumés", a indiqué l'initiateur de la FOHUMA.

Ces toilettes qui étaient passées aux oubliettes à cause de leur impraticabilité et qui rendaient la tâche difficile aux usagers de cet atelier et au public de ce coin de la capitale sont revêtues de la nouvelle robe, grâce à la volonté manifeste de l'initiateur de la FOHUMA, qui, suivant minutieusement les pas du Chef de l'Etat, s'est lancé d'ores et déjà dans la bataille pour l'amélioration du social des congolais.

"Nous avons entendu les cris de nos concitoyens de Delvaux, vu les actions que nous menons, nous avons dépêché une équipe d'ingénieurs qualifiés pour faire l'état des lieux de la situation, et par la suite un rapport nous a été soumis. C'est ainsi que nous avons financé les travaux de réhabilitation des toilettes ici à Binza Météo. Nous avons procédé à la réhabilitation des fosses sceptiques, nous avons procédé également au débouchage et à la réhabilitions des circuits de la plomberie, nous avons installé de nouveaux WC turcs, nous avons remis des carreaux de faïence, nous avons débouché la troisième chambre qui était utilisée comme un puits perdu et qui posait beaucoup de problèmes", a indiqué Hubert Mamba, après la coupure du ruban symbolique, avant de préciser : "Les actions que nous menons ici s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui se bat nuit et jour pour améliorer le social des congolais".

Par ailleurs, le président de la FOHUMA a rassuré que sa fondation sera toujours aux côtés des artistes et artisans de Binza Météo à chaque fois qu'il y aura un problème.

Touchés par ce geste de générosité, les artisans de ce site ont remercié la FOHUMA et son initiateur pour l'oreille attentive à leurs cris et l'amour qu'il manifeste envers eux. "Nous avons été victimes d'incendie de feu qui a consumé tout ce que nous avions, et personne n'est venue nous aider matériellement, même pas le gouvernement. Mais, Hubert Mamba et sa Fondation sont venus à notre rescousse avec une enveloppe et plus de 1000 tôles. Aujourd'hui, à la suite de notre requête, il répond encore favorablement en réhabilitant nos installations sanitaires. Nous le remercions infiniment et que Dieu soit toujours avec lui. Je ne sais comment manifester ma joie à cet instant", a déclaré le président des artisans du site de Delvaux.