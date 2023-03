Congo-Kinshasa: Agression rwandaise, crise économique et consorts, RDC - Noël Tshiani Mwadiamvita brandit des pistes à Félix Tshisekedi

L'ancien candidat à la présidentielle 2018, Noël Tshiani, a officiellement présenté, samedi dernier, son Plan Marshall actualisé pour la reconstruction et le développement de la RDC. L'évènement s'est déroulé à l'Hôtel du Fleuve en présence des étudiants, scientifiques et quelques personnalités du pays.

Le Professeur Noël Tshiani a exploré devant l'auditoire les tenants et les aboutissants de la loi Tshiani qui aborde la question de l'éligibilité à la l'élection présidentielle de la RD Congo. Ce dernier propose que les congolais de père et de mère peuvent être éligibles à la magistrature suprême.

En outre, Noël Tshiani Muadiamvita préconise, à travers les grandes lignes de son plan Marshall actualisé, une nouvelle vision de développement de la RD Congo axée sur la reconstruction et le développement intégral.

A L'en croire, ce plan repose sur la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique, la réduction du train de vie des institutions, la restructuration de l'Etat. Dans la même optique, ce scientifique congolais estime qu'il faut réformer l'église, garantir l'intégration régionale de la RD Congo, restructurer la diplomatie congolaise, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, valoriser la faune et la flore, promouvoir la démocratie et la cohésion nationale, moderniser l'habitat et l'urbanisme congolais.

Noël Tshiani propose également une stratégie de gestion de la dette intérieure et extérieure, accroître la contribution des mines au budget de l'Etat, lancer la politique des grands travaux sur l'ensemble du pays, assainir l'environnement pour la santé de la population

Pour Noël Tshiani, ce plan Marshall national dont il est auteur vaut la vision de développement du parti politique la Force de changement. Ce plan met un accent particulier sur la bonne gouvernance, la démocratie, le libéralisme économique et social, le patriotisme. En somme, ce plan est chiffré à 1000 Milliards de dollars américains s'étalant sur les 15 ans de gestion.

"Il est possible de se développer. L'espoir est permis si nous travaillons ensemble", a insisté Noël Tshiani Muadiamvita, qui reste convaincu que ce plan Marshall permettra d'accélérer le développement économique et social de la RD Congo, au bout d'une décennie et demie.