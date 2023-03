Congo-Kinshasa: Crédibilité, fiabilité, inclusivité et transparence , Denis Kadima - 'J'ai beaucoup de dignité pour manipuler les chiffres'

"J'ai beaucoup de dignité pour manipuler les chiffres. Au niveau de la CENI, nous adhérons au principe d'inclusivité. Nous voulons des élections pas seulement crédibles, démocratiques, mais nous voulons qu'elles soient inclusives. Pour nous, l'intention c'est que tout le monde participe au jeu démocratique". Ces mots forts qui peuvent rassurer certainement toutes les parties prenantes au processus électoral, ont été prononcés, dimanche 5 mars 2023, par Denis Kadima Kazadi, Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) lors de son passage à l'émission JMK Today, Présentée par Jean-Marie Kassamba, patron de la chaine de Télévision Télé 50.

Grand technocrate, expert congolais en matière de bonne gouvernance et électorale, depuis son avènement à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima a mis à profit son savoir-faire, son expérience très riche pour renforcer davantage la transparence et instaurer un climat de confiance autour du processus électoral en cours. Visiblement, le numéro Un de la Centrale électorale porte à coeur la crédibilité, la fiabilité, la transparence et l'inclusivité des joutes électorales prévues au mois de décembre 2023.

Répondant à une question de Jean-Marie Kassamba, Denis Kadima a appelé toutes les partiesprenantes à accompagner davantage le processus électoral enclenché depuis plusieurs mois par son équipe. A l'en croire, tous les résultats du vote seront publiés bureau par bureau telle que prévue dans la loi électorale. Et donc, personne ne pourra manipuler les chiffres pour donner une quelconque majorité soit-elle à un groupe des politiques. "Je ne ferai pas ça", largue-t-il. Droit dans ses bottes, serein comme toujours et visiblement très convaincu, le patron de la CENI a renchéri : "J'ai beaucoup de dignité pour manipuler les chiffres". Cette phrase très inspirée, révèle au grand jour quel genre d'homme est Denis Kadima Kazadi. Lors de cette émission, le Président de la CENI a longuement insisté sur le principe d'inclusivité. "Au niveau de la CENI, nous adhérons au principe d'inclusivité. Nous voulons des élections pas seulement crédibles, démocratiques, mais nous voulons qu'elles soient inclusives. Pour nous, l'intention c'est que tout le monde participe au jeu démocratique", tel est le voeu de l'expert électoral.

Le patron de la CENI s'est plaint du retard dans le financement des opérations électorales. Il a annoncé que depuis le versement en septembre 2022, la CENI n'a plus rien reçu du gouvernement en termes de frais de fonctionnement, encore moins de frais des opérations. "Nous sommes en cessation de paiement", dit-il.

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement Sama Lukonde est appelé à réagir, rapidement, pour mettre fin à ce problème en décaissant le financement devant permettre à la CENI de fonctionner normalement pour s'acquitter honorablement de sa mission.

Répondant à une question sur le rapport qui existe entre la CENI et les confessions religieuses, le Président de la CENI a laissé entendre qu'il est au beau fixe entre son organe technique qu'est la CENI et les confessions religieuses. Il a émis le voeu de voir beaucoup d'observateurs nationaux et internationaux à condition qu'ils soient dans les règles. "Nous voulons vraiment d'un processus ouvert et transparent", a indiqué Kadima.

Il convient de rappeler que les opérations d'identification et l'enrôlement des électeurs se poursuivent. Dans la première aire opérationnelle, les opérations ont été clôturées officiellement vendredi 17 février 2023. La CENI de Kadima, à ce jour, respecte son almanach pour la tenue du scrutin dans le délai constitutionnel, malgré quelques contraintes notamment, financières et sécuritaires.