Congo-Kinshasa: Maniema - Plus de 2600 cas de violences sexuelles enregistrés en deux mois à Salamabila(MSF)

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) affirme avoir recensé, 2 605 cas de violences sexuelles entre janvier et février derniers, à Salamabila (Maniema).

La cheffe de mission adjointe de cette organisation internationale, Miryam Laroussi, a livré ces chiffres, lundi 6 mars, en marge de la célébration de la journée internationale des droits de la femme.

Elle a indiqué que le MSF a recensé 4.446 cas de violences sexuelles dans toute la zone de son intervention au Maniema.

" De manière générale ce que l'on voit à Salamabila en particulier, c'est un nombre de cas de violences sexuelles qui est extrêmement élevé. On parle de 96% de femmes et à peu près 4% d'hommes et ce sont des chiffres qui tournent sur environ 80 à 85 patients que MSF reçoit dernièrement et prend en charge par semaine ", a indiqué Miryam Laroussi.

Cette ONG assure une prise en charge des victimes et mène également une sensibilisation contre ce fléau au sein de la communauté.

" On s'assure que cette femme puisse avoir un accès aux soins gratuits et absolument confidentiels. Pour cela, à Salamabila, on a mis en place ce qu'on appelle l'école des hommes et des femmes pour un peu casser tous les préjugés qu'on peut avoir face à la violence sexuelle ", a-t-elle poursuivi.

En janvier dernier, des vidéos avaient circulées sur les réseaux sociaux dépeignant des scènes de violences physiques commises particulièrement sur des femmes, à Salamabila, par des miliciens, présentés comme des Maï-Maï Malaïka.