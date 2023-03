Afrique du Nord: Conseil des Ministres - Le Gouvernement décaisse 1 milliard FCFA pour soutenir les Ivoiriens en difficulté en Tunisie

Un milliard de FCFA vient d'être décaissé par l'Etat pour nos compatriotes en difficulté en Tunisie. C'est ce qu'a annoncé, hier mercredi 1er mars 2023, le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly, également porte-parole du gouvernement, à l'issue du conseil des ministres à Abidjan-Plateau.

En effet, depuis le 21 février les Africains subsahariens sont la cible d'arrestations et d'agressions en Tunisie. Cela a exacerbé par des discours xénophobes sur les réseaux sociaux et les propos du président tunisien, Kaïs Saïed. Suscitant l'inquiétude et la peur au sein de ces communautés.

C'est dans ces conditions qu'Amadou Coulibaly annonce qu'à ce jour 725 personnes se sont enregistrées auprès de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Tunis. Parmi eux, 500 inscrits sont volontaires au rapatriement en Côte d'Ivoire. " Le gouvernement avait souhaité leur rapatriement immédiat mais ce sont eux qui ont souhaité attendre pour voir une évolution de la situation ", a-t-il signalé.

Cependant, il a indiqué que des instructions ont été données par le chef de l'Etat pour qu'il leur soit accordé une aide financière sur place et un pécule à leur retour pour faciliter leur réinsertion et les retrouvailles avec leurs familles. Il a fait savoir que c'est un montant de plus d'un milliard FCFA qui a été mobilisé pour ces différentes aides.

Il a en outre précisé que ce rapatriement des Ivoiriens se fera de façon volontaire. " Le rapatriement des Ivoiriens encore coincés en Tunisie se fera sur la base du volontariat ", annonce-t-il. Pour ce faire, il a ajouté que toutes les dispositions ont été prises à cet effet. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a reçu, selon lui, des instructions dans ce sens.

Par ailleurs, il a annoncé la prise d'un décret concernant la Couverture maladie universelle (CMU). " Ce décret réduit la durée du délai de carence de 3 à 1 mois aussi bien pour l'ouverture que pour le rétablissement du droit aux prestations de soins de santé pour tous les assurés sans distinction de nationalité. Aussi le décret précise que le rétablissement du droit aux prestations de soins de santé après suspension pour paiement de la cotisation n'est acquis qu'après paiement de toutes les cotisations dues et l'observation d'un nouveau délai de carence d'un mois à compter de la date de paiement desdites cotisation ", a-t-il indiqué.

Enfin le porte-parole du gouvernement a informé de l'institution d'un ordre du mérite de la justice qui vise à célébrer et à valoriser davantage les acteurs du système judiciaire. " L'ordre du mérite de la justice comporte trois grades. A savoir le grade de chevalier, le grade d'officier et le grade de commandeur accessibles soit à titre normal, soit à titre exceptionnel ou à titre étranger ou encore à titre posthume ", a-t-il expliqué.