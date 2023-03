Cote d'Ivoire: Remise des clés et soixantenaire de la Mosquée Centrale de la Paix de Yamoussoukro / Souleymane Diarrassouba aux fidèles - " Cet édifice doit servir d'union et non de division "

Double cérémonie le vendredi 3 mars à la grande mosquée de la Paix de Yamoussoukro. Il s'agit de la cérémonie de remise des clés cette bâtisse totalement réhabilitée et équipée suivie de la commémoration du soixantenaire de la mosquée. Entièrement relookée et bénéficiant de deux autres bâtiments flambant neufs, la grande mosquée de la Paix a fait peau neuve grâce au soutien financier du Roi Mohammed VI du Maroc qui, a rappelé l'imam central, Cheick Sylla Seydou, suit les sillons tracés par le Président Félix Houphouët-Boigny et le Roi Hassan II. Une relation vieille depuis plus de 60 ans.

La remise des clés a eu lieu en présence d'un parterre de personnalités religieuses et politiques ainsi que des fidèles musulmans. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre Souleymane Diarrassouba, le patronage du ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara et le parrainage du président de la Chambre du commerce et de l'industrie, Faman Touré.

A l'occasion, le ministre Souleymane Diarrassouba a exhorté les fidèles musulmans à l'union et à la cohésion sociale. " Cet édifice doit servir de lieu de culte, d'adoration, d'union et non de division ", a-t-il conseillé. Il a ensuite souligné la parfaite coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume chérifien. La mosquée Mohammed VI de Treichville à Abidjan et la mosquée de la Paix de Yamoussoukro constituent, a-t-il indiqué, pour la communauté musulmane ivoirienne des fleurons de l'amitié et de la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc.

Souleymane Diarrassouba a exprimé toute sa gratitude à ce pays frère qui entretient d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines depuis de nombreuses années.

Mais avant lui, l'imam central Cheick Sylla Seydou a, au nom de toute la communauté musulmane, a traduit toute la gratitude des fidèles et des populations de Yamoussoukro à sa majesté Mohammed VI. Il a également remercié le président de la République, Alassane Ouattara, dont les excellentes relations avec le Maroc ont permis à la communauté musulmane de Yamoussoukro de bénéficier des retombées.

Pr Soro Yaya, président de la Fédération des associations musulmanes de Yamoussoukro (FAMY), a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ces travaux de réhabilitation.

L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, a rappelé que les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien datent de plus de soixante ans. Avec sa majesté le Roi Mohammed VI et le Président Alassane Ouattara, révèle-t-il, c'est la continuité. Le ministre-gouverneur Thiam a réitéré son soutien à la communauté musulmane et rassuré de sa participation à toutes les attentes.